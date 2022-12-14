Mansur Yavaş'tan İmamoğlu için destek mesajı

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, "Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının çıkması üzerine ABB Başkanı Yavaş da kendisine destek mesajı yayımladı.

Yavaş’ın, İmamoğlu’nu etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

“Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız. Başkanım Ekrem İmamoğlu.”