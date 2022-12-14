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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu için destek mesajı

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu için destek mesajı
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İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, "Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının çıkması üzerine ABB Başkanı Yavaş da kendisine destek mesajı yayımladı.

Yavaş’ın, İmamoğlu’nu etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

“Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız. Başkanım Ekrem İmamoğlu.”

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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