Mansur Yavaş'tan kadına şiddete karşı mor buton

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize ve zorbalığa karşı yanlarında olacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız” dedi.

Başkentli kadınları ekonomik, psikolojik ve sosyal yönden destekleyen projelere imza atarak, kadının toplum içinde hak ettiği yüksek değere ve saygınlığa kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle de taviz vermeden mücadele ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının bildirilmesi amacıyla Başkent Mobil uygulamasına “Mor Buton” özelliğinin eklendiğini açıkladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN KADINLARA DESTEK ÇAĞRISI

“Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız” diyen Başkan Yavaş, Türkiye’de son 10 yılda 2 bin 818 kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek, “Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize, zorbalığa karşı yanlarında olmak için Başkent Mobil uygulamamıza Mor Buton özelliğini ekledik” dedi.

Başkan Yavaş, genç yaşta öldürülen Aleyna Çakır’ı hatırlatarak, “Aleyna Çakır’ı kaybetmek içimizi yaktı. Kadın cinayetleri her geçen gün yüzümüzü daha fazla eğiyor. Olayın bir an önce aydınlatılıp gerekli cezaların verilmesi elzemdir. Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi insanlığın yüz karasıdır” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

TEK TIKLA YARDIM TALEBİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından aktif hale getirilen Mor Buton’a, Başkent Mobil uygulamasını akıllı telefonları üzerinden indiren kadınlar kolayca ulaşabilecek. Mor Buton ile ihbarda bulunmak isteyen kadınlar kendilerine ulaşılmasını sağlamak için cep telefonlarının konum bilgisini de paylaşabilecek. Mor buton aracılığıyla Büyükşehir Belediyesinden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabilecek olan kadınlar, ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf ekleyerek de iletebilecek.

Görevli personelin 7/24 takip edeceği ihbarlar değerlendirilerek en yakın ekip kadınların bulunduğu adrese sevk edilecek. Yardım talebinde bulunan şiddet mağduru kadınlar başvurularının takibini ise sistem üzerinden gönderilen başvuru numarası ile sorgulayabilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Mor Buton ekranına acil durumlar için ayrıca ALO 155 Polis’e bildirilmesi yönünde uyarı mesajı da eklendi.