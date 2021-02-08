SON DAKİKA
BOĞAZİÇİ PROTESTOLARINDA 33 TUTUKLAMA TALEBİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 08 Şubat 2021 21:04

Mansur Yavaş'tan ''Kendinizi Allah’ın yerine koymayın'' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Belediye Meclis üyesinin, Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili sözlerine "Kendinizi Allah’ın yerine koymayın" diye yanıt verdi.

Mansur Yavaş'tan ''Kendinizi Allah’ın yerine koymayın'' tepkisi
A+ A-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Şubat Ayı 1. Birleşimi’nde AKP’li meclis üyesi Nihat Yalçın'ın, “Boğaziçi’nde Kabe’ye hakaret edilirken sesinizi çıkarmadınız” demesine sert çıktı.

Yavaş, “Bunu kabul etmiyoruz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz. Milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil herkes eleştirmiştir bunu” sözleriyle AKP'linin iddiasını reddetti.

mansur yavarş , ankara büyükşehir belediyesi , abb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM