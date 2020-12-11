Mansur Yavaş'tan koronavirüste işini kaybedenlere büyük destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te başlattığı insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı giderek yaygınlaşıyor.

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projelerini hayata geçirerek özellikle pandemi sürecinde toplumun her kesimine destek sağlayan Başkan Yavaş, COVID-19 salgını nedeniyle iş yerini kapatan esnaf ve işini kaybeden çeşitli meslek gruplarına destek vermeyi sürdürüyor.

İŞİNİ KAYBEDEN MESLEK GRUPLARINA NAKDİ YARDIM BAŞLADI

Esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelerek, bu süreçte işini kaybeden çalışanlara kısa süre içinde destek olacaklarını açıklayan Başkan Yavaş bu sözünü de tuttu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda farklı sektörlerde hizmet veren ve pandemi döneminde işini kaybeden çeşitli meslek gruplarının nakdi yardım için başvurularını alarak ödemelere başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden şu duyuruyu yaptı:

“Başını yastığa koyunca kaçan uykundan, evladına götüremediğin aşından, geçim telaşından hepimiz sorumluyuz. Farklı sektörlerde çalışan vatandaşların zor günlerinde yanlarında olacağız. 11 bin 385 hemşehrimizin temel ihtiyaçlarını karşılayıp nakdi yardımda bulunmaya başlıyoruz. Ankara’da kimsenin yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceğiz.”

500 TL NAKDİ YARDIM BANKA ÜZERİNDEN İSME YATACAK

Farklı sektörlerde yıllardır Ankara’ya hizmet eden ancak pandemi döneminde büyük mağduriyet yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesine başvuran ve form dolduran 11 bin 385 kişi, kimlik numarasını ve ismini ibraz ederek banka üzerinden 500 TL nakdi yardımı alabilecek.

Nakdi destek yardımının yattığına dair kısa mesajla bilgilendirilecek olan aşağıdaki meslek grubu çalışanları ve sayıları şöyle:

-Anaokulu/Kreş Çalışanı: 671

-Çay/Kır Bahçesi Çalışanı: 552

-Garson/Komi: 5 bin 643

-Gündüz/Bakımevi çalışanı: 6

-Halı saha çalışanları: 74

-İnternet oyun salonu çalışanları: 388

-Kantin çalışanı: 380

-Kıraathane/Nargile salonu çalışanı: Bin 173

-Servis şoförü: Bin 255

-Sinema salonu çalışanı: 301

-Tiyatro sanatçısı: 39

-Müzisyen: 903