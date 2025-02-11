Mansur Yavaş'tan kriz söylentilerini boşa çıkaran paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de kriz yaşandığı tartışmalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla noktayı koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği toplantıda Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını bildirdi.

YAVAŞ: BİRİZ VE BERABERİZ

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kriz söylentilerini boşa çıkaran Yavaş, ''Biriz ve beraberiz'' vurgusu yaptı.

Yavaş X hesabından şunları yazdı:

"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.

Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."

Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.



Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 11, 2025

ÖN SEÇİM 23 MART'TA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini grup toplantısında açıkladı. Ön seçim sürecinin bugün itibariyle başladığını belirten Özel, CHP üyelerinin 23 Mart tarihinde sandık başına gideceğini duyurdu.