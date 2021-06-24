Mansur Yavaş'tan Lezzet Ankara için ''bol göndermeli'' yanıt

Lezzet Ankara projesi ile esnafın 2 yıldır kaybettiklerini toplamasını sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş , Yemek Sepeti CEO'sunun eleştirilerine yanıt verdi. Yavaş 'Gelen tepkilere bakılırsa Lezzet Ankara'nın doğru yolda olduğunu söyleyebilirz' dedi.

Mansur Yavaş, pandemi döneminde kapalı kalan ve artık ayakta durmakta zorlanan küçük esnafın zararlarının telafi edilebilmesi için "Lezzet Ankara" projesini geliştirdiklerini belirtti. Bu projeye Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın "Bir rakip olmayan devlet kalmıştı. %0 az olmuş, üzerine para verilmeli" diyerek tepki göstermişti. Yavaş bu tepki üzerine bol göndermeli yanıt verdi.

"2 YILDIR KAYBETTİKLERİNİ TOPARLAYACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, "Lezzet Ankara" projesini eleştiren Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a cevap geldi. Yavaş, pandemi döneminde gelen tepkilerin ardından Yemek Sepeti'nin komisyonları yüzde 38'den yüzde 11'e düşürdüğünü söyleyerek, "Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), esnafı rahatlatmak adına yüzde 0 komisyonla çalışan bir yemek uygulaması geliştirdi. Lezzet Ankara adı verilen uygulama ile pandemiden olumsuz etkilenen esnafa destek olunması amaçlanıyor.

NEVZAT AYDIN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Uygulama kamuoyunca çok tartışıldı. Lezzet Ankara uygulamasına ilk tepki gösterenlerden biri de online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın oldu. Aydın, "Bir rakip olmayan devlet kalmıştı. %0 az olmuş, üzerine para verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YABANCI ORTAK VURGULU YANIT GELDİ

Nevzat Aydın'ın çıkışına ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Uygulamanın arkasında olduğunu söyleyen Yavaş, "Esnafın darda olduğunu ve pandemi dönemindeki kayıplarını toparlamaya çalışacaklarını belirterek "İtirazlara bakarsanız ne kadar doğru yolda olduğumuz görülüyor. En fazla itiraz eden firma, hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma. Yüzde 38'den, itirazlar sonucunda yüzde 10, 11 gibi bir komisyona inmiş bir firma. Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.