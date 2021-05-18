Mansur Yavaş'tan meraklandıran paylaşım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım merak uyandırdı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından paylaştığı ve profiline sabitlediği 5 saniyelik “BLD 4.0” videosu merak uyandırdı.
Yavaş yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o paylaşım:
🗳️▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░📲 pic.twitter.com/jiBgBepSG6— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 17, 2021
FARKLI YORUMLAR YAPILDI
Twitter kullancıları Yavaş’ın paylaşımına “Cumhurbaşkanlığı adaylığı”, “Dijital belediyecilik”, “Süper Bilgisayar” gibi yorumlar yaptı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol