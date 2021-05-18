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Mansur Yavaş'tan meraklandıran paylaşım

Mansur Yavaş'tan meraklandıran paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım merak uyandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından paylaştığı ve profiline sabitlediği 5 saniyelik “BLD 4.0” videosu merak uyandırdı.

Yavaş yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım:

FARKLI YORUMLAR YAPILDI
Twitter kullancıları Yavaş’ın paylaşımına “Cumhurbaşkanlığı adaylığı”, “Dijital belediyecilik”, “Süper Bilgisayar” gibi yorumlar yaptı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Etiketler mansur yavaş twitter
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