  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'tan öğrencilere büyük müjde

Mansur Yavaş'tan öğrencilere büyük müjde

Mansur Yavaş'tan öğrencilere büyük müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci abonman kartlarının EGO bünyesindeki toplu ulaşım araçlarından sonra Başkentray’da da kullanılabileceği müjdesini verdi. 18 Nisan’dan itibaren öğrenci abonman kartları Başkentray’da da geçerli olacak.

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran “öğrenci dostu” uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

      Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentli öğrencilerin kullandığı öğrenci abonman kartları, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren Başkentray’da da geçerli olacak.

 ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ MANSUR YAVAŞ DUYURDU

     Öğrencilere müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize  güzel bir haberimiz var. UKOME toplantısında  oy birliği ile alınan kararla birlikte artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

     EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından sonra Başkentray’da da geçerli olacak öğrenci abonman kartlarından günlük yaklaşık 20 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi mansur yavaş abb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB'nin faiz kararına dolar, euro ve altından ilk tepki
''En kötü günlerimiz geride kaldı'' diyen Bakan Koca'dan maske açıklaması
Bu videoyu izleyince ''yaşasın insanlık ölmemiş'' diye bağıracaksınız!
Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu
Emeklilere kötü haber! Bayram ikramiyesine zam yalan oldu
İşte Türkiye'de zam gelmeyen tek şey! Eskiden lükstü, şimdi enflasyona direniyor
Son anket açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de ''mutsuz''
Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Erdoğan, fahiş fiyat artışının nedenini açıkladı