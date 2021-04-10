Mansur Yavaş'tan öğrencilere sevindiren haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te sosyal yardım alan öğrencilere pandemi sürecinde ücretsiz aylık mobil internet desteği sağladı. Yaklaşık 30 bin öğrenciye Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 10 GB internet desteği veren Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda sürenin 3 ay daha uzatıldığı müjdesini verdi.

Öğrenci dostu uygulamalarla Başkent’te öğrenim gören öğrencilere ulaşımdan su faturasına kadar birçok konuda kolaylık sağlayarak hayatlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir yandan da uzaktan eğitim gören öğrencilere ücretsiz internet desteği vermeyi sürdürüyor.

Mahallelerinde internete erişimi olmayan öğrencilerin yararlanması amacıyla 918 mahalleye ücretsiz wi-fi hizmeti götüren Yavaş, 2020 yılının sonlarında sosyal yardım alan ailelerin çocukları için başlattığı 3 aylık 10 GB mobil internet desteğini 3 ay daha uzattıklarını açıkladı.

YAVAŞ MÜJDEYİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN VERDİ

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ailesi sosyal yardımlardan yararlanan yaklaşık 30 bin öğrenciye 3 ay boyunca ücretsiz mobil internet paketi desteği sağlayan Yavaş, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle süreyi uzattıkları müjdesini sosyal medya hesapları üzerinden verdi.

Paylaşımında pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istediklerine dikkat çeken Yavaş, “Ailesi sosyal yardımlardan faydalanan yaklaşık 30 bin öğrencimize sağladığımız 3 ay boyunca aylık 10 GB internet desteğimizi, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatma kararı aldık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kullanılmak üzere yaklaşık 30 bin öğrencinin mobil cep telefonlarına 3 ay boyunca ücretsiz aylık 10 GB internet yükleyecek.

918 MAHALLE İNTERNETE KAVUŞTU

“İnternet insan hakkıdır” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te ayrıca kırsal mahallelerde internete erişimi olmayan ya da sınırlı internet kullanımı olan 918 mahalleye de ücretsiz wi-fi hizmeti götürülmesini sağladı.

Köy meydanlarına yerleştirilen modemler sayesinde uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler, bu hizmetten yararlanmaya devam ediyor.