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Mansur Yavaş'tan öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması müjdesi

Mansur Yavaş'tan öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması müjdesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. ''Üniversite Ankara’da Okunur'' sloganıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla pek çok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de yeni hizmete açılan Gençlik Sofraları’nda öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçiriyor.

Öğrenciler için hayata geçirilecek uygulamayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, “Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha! Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. 25 Kasım Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün, 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım. Soframızda yeriniz hazır!” notuyla paylaştı.

3 NOKTADA ÜCRETSİZ YEMEK

Uygulama 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak olup, Gazi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye çok katlı otopark 1. kat)  ve 100. Yıl Gençlik Sofrası (İzmir 2 Cad. Kızılay) olmak üzere toplamda üç noktada hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz yemek verilecek. Öğrenciler, TC kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit ederek bu hizmetten yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. ''Üniversite Ankara’da Okunur'' sloganıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla pek çok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de yeni hizmete açılan Gençlik Sofraları’nda öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçiriyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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