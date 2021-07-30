Mansur Yavaş'tan orman yangınları sonrası ''Türkiye'ye nefes ol'' çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlarda zarar gören tüm ormanların tekrar ağaçlandırılması için bir kampanya başlattı.

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınların ardından yaraları sarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Kampanyaya ilişkin bilgi veren Yavaş, “Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin, vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devam eden ‘Yeşilin Başkenti’ projesi üzerinden “Türkiye’ye Nefes Ol” adıyla yeni bir kampanya başlattıklarını duyurarak, vatandaşları yangın bölgeleri için destek olmaya çağırdı.

YANGINDAN ZARAR GÖREN ORMANLARA AĞAÇ DİKİLECEK

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kampanya hakkında bilgi veren Yavaş, “Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun. Yeşilin Başkenti’nden dayanışmayı yeşertiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımız için dayanışmayla yaralarımızı saracağız” dedi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “www.yesilinbaskenti.com” adlı web sitesi üzerinden kredi kartlarıyla fidan bağışı yaparak, yangından zarar gören ormanların tekrar ağaçlandırılmasına katkıda bulunabilecek. Bağışta bulunulacak ağaç adedi seçeneğinin de sunulduğu kampanyada “Yangından Zarar Gören Ormanlarımıza Nefes Ol” butonunu kullanarak vatandaşlar;

-Adana

-Osmaniye

-Antalya

-Mersin

-Muğla

-Kayseri Yahyalı

-Manisa Soma bölgelerine dikilmek üzere 100-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı bağışı yapabilecek.