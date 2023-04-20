Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Değerli Hemşehrilerim;

Rahmeti ve bereketiyle gelerek bizlere sabrı ve hoşgörüyü anlatan; dayanışmanın ve yardımlaşmanın anlam kazandığı bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyükşehir Belediyemiz; huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz için Ankara’nın önemli yerlerini, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını Ramazan Bayramı öncesi temizleyerek ziyaretlere hazır hâle getirdi. Başkent 153, ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Ankara Zabıtası bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da (otobüs, metro, teleferik) bayram süresince ücretsiz hizmet verecektir.

Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan hemşehrilerimin uykularını almalarını, emniyet kemeri kullanmalarını ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevgi ve merhamete muhtaç; yetim, öksüz, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olalım.

Bu duygularla büyüklerimizin ellerinden, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan’da edindiğimiz güzellikleri bayram sonrasına da taşıyarak dayanışma ve hoşgörü ikliminin ülkemizde hüküm sürmesini yürekten diliyor, Ankaralı hemşehrilerime ve aziz milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı