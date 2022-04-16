  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan''

Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkındaki "Birilerini zengin etmiş" iddialarına sert tepki gösterdi. Yavaş, "İsim istiyorum. Hodri meydan! Onlar eski dönemdeydi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialara çok sert tepki gösterdi. Yavaş, ABB Meclisi'nde yaptığı sunum sırasında kendisine yönelik "Birilerini zengin etmiş" iddialarına yanıt verdi.

İddiaları yalanlayan Yavaş, "Partili arkadaşlarım, akrabam veya yakın arkadaşlarım olabilir hodri meydan, Ankara'da ilk 1000'in içine giren varsa gösterin. İsim istiyorum" dedi.

 Yetim hakkı yedirmeyeceğini savunan Yavaş sözlerinin devamında "Onlar eski dönemdeydi. Bizim dönemimizde öyle bir şey yok. En yakın arkadaşım veya mesai arkadaşım olsun yetim hakkı yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kıyı Kanunu’nda endişelendiren düzenleme
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye “mide bulandıran” itiraf
Duydukları Erdoğan çiftinin yüzüne yansıdı
Yabancı uyruklu dolandırıcılar kamerada! Öyle bir iş çevirdiler ki
Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!''
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş için tahmini olay olacak
Erdoğan için olay iddia: ''Gezi'de gözü karardı, durduramadık''
Meteoroloji il il uyardı; kuvvetli yağışlar geri dönüyor
Dikkat! Çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor: 4 gün sürecek!
İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı