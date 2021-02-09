Mansur Yavaş'tan ''rozetsiz başkanlık'' vurgusu!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 1. birleşimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleşti.

Mecliste gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, “Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürümeye devam edeceğim. Tek derdim Ankara’ya eşit bir şekilde hizmet etmektir” dedi.

ROZETSİZ BAŞKANLIK VURGUSU

Göreve gelmeden önce de geldikten sonra da “rozetsiz başkanlık” yapacağını ifade eden Başkan Yavaş, siyasi içerikli açıklamalardan kaçındığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Esas siyaset bizim yaptığımız değil sorumluluk gereği bu yaptığımızdan rahatsızlık duyarak sözde yıpratma faaliyeti başlatmaktır ama toplumda karşılığı çok şükür yoktur. Arkadaşlar ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye devam edeceğim. Hem bana bu görevi veren seçmenin iradesine hem de rozetsiz başkanım sözüne sadığım.”

“SİYASİ HİÇBİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMAYACAĞIM”

ABB TV, sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan Belediye Meclis toplantısında Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Tek derdim Ankara’da ayrım yapmadan, eşit bir şekilde herkese hizmet etmektir. Şunu da asla kabul etmiyorum, Kabe-i Muazzam’a terbiyesizlik yapacaklar ve biz de bunu kabul edeceğiz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın.”

“BENİM İŞİM, GÖREV ALANIM ANKARA VE ANKARALILAR”

“Benim işim görev alanım Ankara ve Ankaralılar” diyerek konuşmasına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin tümüne eşit hizmet götürdüğünün altını çizerek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin belediye bütçesinden kendisini karalamak için yaptığı harcamalara da şu sözlerle dikkat çekti:

“Arkadaşlar benden en küçük bir siyaset iması duydunuz mu? Böyle bir hadsizlik ve nezaketsizlik yaptığıma şahit oldunuz mu? Herhangi bir partinin iç işine karıştığım, onun genel başkanına laf yetiştirdiğim oldu mu? Gerçek şudur, belediyecilikte siyaset hizmet götürürken oy veren, vermeyen ayrımı yapmamaktır ama arşivler ortada. Bir gün bile elimize seçim sonuçlarını almadık. Bize Çayyolu az oy vermiş oraya kötü otobüs gönderelim, Çankaya’dan az oy geldi asfaltı geciktiren gibi saplantımız olmadı. Biz bütün Ankara'yı bir gördük, bir görmeye de devam edeceğiz. Belediye siyaseti öyle gerektiriyor diye ruh hastalığı saplantılarına kapılarak kimseyi 2. sınıf hemşehrimiz olarak da değerlendirmeyeceğiz. Gecenin geç saatlerine kadar tüm belediye başkanlarını ve tüm belediye meclis üyelerini konuşturup, belediye başkanın gece 2'den, 3'den sonra kimse dinlemeyecek taktiği kullanarak meclisi oyalayıp oyalayıp ondan sonra da Mansur Yavaş’a biz 10 milyarın hesabını ver dedik, veremedi kaçtı şeklinde sosyal medyada olsun gazetelere reklam mahiyetinde beyanat verenler kimdir? Hem siyaset yapacaksın hem de bunun maliyetini devletin, milletin sırtına bindireceksiniz. Ve bu nedenle de kamu zararına sebep olduğu için de savcılığa verilmiştir. Ucuz siyasete buralarda gerek yoktur.”