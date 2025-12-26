  1. Anasayfa
Mansur Yavaş'tan Sabah'ın ''soruşturma iddiası''na rest

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı medya organlarında yer alan “Mansur Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullanıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı” haberlerinin yeni bir gelişme gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu dosyanın daha önce kamuoyuna yansımış eski bir dosya olduğunu açıkladı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde bugün yer alan haberde yeni bir soruşturma başlatıldığı iddia edilmiş; Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı sürecinde Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni istediğine yer vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında servis edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu dosyanın yeni olmadığı, daha önce de kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtilerek, haberlerin “ilk kez gündeme gelmiş” gibi servis edilmesinin yanıltıcı olduğu ve bir algı kampanyasına işaret ettiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organları tarafından, sabah saatlerinde servis edilen ve “yeni bir gelişme” gibi sunulan haberlerde; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mansur Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı haberleri servis edilmiştir.

Söz konusu dosya yeni olmayıp, daha önce kamuoyuna da yansıyan açık bir dosyadır. Buna rağmen, bilindik bazı medya organlarınca tekrar tekrar ve yanıltıcı bir biçimde “ilk kez gündeme gelmiş” gibi servis edilmesi bir algı kampanyasının ürünü olduğunu açıkça göstermektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023 seçim sürecinde belediyeden maaş dahi almamış, kamu kaynağı kullanılmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu hususa ilişkin 2023 yılına ait kamuya açık beyanları mevcuttur; incelenebilir, bakılıp görülebilir niteliktedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

