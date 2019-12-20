Mansur Yavaş'tan, Sinan Aygün çağrısı: Devlet %50'sine el koymalı!

ABB Başkanı Yavaş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İş İnsanı Sinan Aygün’ün imar planı yaptırdığı ve inşaat ruhtasını aldığı Ankara’daki TOGO ikiz kulelerinin mühürlenmesine ilişkin imar değişikliği kararının 15 Temmuz 2016’da, yani darbe girişiminin yaşandığı gün alındığını ve şirket ortaklığında FETÖ parmağı olduğunu ifade etti. Yavaş, “Cumhuriyet Savcıları harekete geçmek isterse bilgi vereceğim. Yalçın Akdoğan, ‘FETÖ şerketlerini yurt dışına kaçırıyor, hisseleri devrediyor. Bunları almayın’ çarısına karşın Aygün, ortaklarının hissesini satın alıyor. Almasa bugün devletin el koyduğu bir arsa olacak” dedi. Hisselerini devreden ortakların kaçak olduğunu söyleyen Yavaş, “Sinan Aygün bunlara para ödediyse para yurtdışına gitti, bu suç. Ödemediyse gizli ortak devam ediyor. Devletin Sinan Aygün’ün kaç para verdiğini araştırıp, el koyması gerekiyor. Bu inşaattaki Sinan Aygün’e ait yüzde elliye devletin derhal el koyması gerekiyor. Gerekli müracatı yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘GÖZLERİNİ PARA BÜRÜMÜŞ’

Yavaş, belediyenin avukatı Mehmet Ali Alan’ın, inşaata ilişkin ilk kararı belediyeye bildirmediğini ve bu sayede Aygün’ün inşaata devam ettiğini kaydederek, “Sinan Aygün bu kararı temyiz etmemi istiyor. Bunu neden istinafa götüreyim? Ankaralı bana imar rantını belediyeye aktar dedi. Sürekli olarak benimle görüşmek istedi, görüşmedim. Gözlerini rant, para bürümüş” dedi. Yavaş, ayrıca, “davanın istinafa gitmesi için ‘yüksek yargıdan’ birilerinin ‘Yavaş’ı ikna edin’ diye belediye meclis üyelerini arayadığını” ileri sürdü.

‘KAYDA ALDI’

Öte yandan, belediye meclisinden iki kişinin konuya ilişkin Aygün ile görüşmeye gittiğini aktaran Yavaş, “Arkadaşlar, ‘Siz imar rantı verildiğinde okul sözü vermişsiniz, onu bile yapmamışsınız’ demiş. Aygün, ‘Bir okul ne kadar’ diye sorunca arkadaşlar ‘Olsa olsa 25 milyon’ diyor. Aygün, ‘Bir daha tekrarlayın’ diyor. Bunları kayda alıyor. Ortakları FETÖ’cü ya, aynı taktikle devam ediyor” dedi. Yavaş, Aygün’ün iddia ettiği 25 milyon liranın, konuşmada geçen para olduğunu belirterek, “Rüşvet istediler diye iddia yok, para istediler diyor” ifadelerini kullandı. Yavaş, Aygün’ün, “istinafa gittiler, geri çektiler” iddialarına ilişkin ise “Kesinlikle etmeyeceksiniz dememe rağmen belediyenin görevlisi istinafa gidiyor. Çağırdım, anında görevden aldım” dedi.