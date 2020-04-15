Mansur Yavaş'tan sokağa çıkma yasağı öncesi uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınına karşı hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlara ihtiyaçlarını erkenden tedarik etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, "İki gün sürecek yasak öncesi kalabalık oluşmasını önlemek için ihtiyaçlarınızı erkenden tedarik edin. Salgın tedbirlerine riayet etmek hayati derecede önem taşıyor. Biz tüm imkânlarımızla görevimizin başında ve yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.