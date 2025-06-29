Mansur Yavaş'tan Sözcü gazetesini jet yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisi için "bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" dediğini iddia eden Sözcü gazetesini yalanladı.

Sözcü gazetesi, CHP’nin 30 Haziran’daki kurultay davası öncesi, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen üç isimden biri olan Mansur Yavaş'ın "Bu iş kavgaya dönüştü. Erdoğan’ın da istediği bu” diyerek ekledi: Her şey konuşuldu, bir görüşme daha olacağını sanmıyorum" dediğini yazdı.

Gazetenin internet sitesindeki haberde, Mansur Yavaş'ın, "Böyle bir tavır beklemiyordum. Kemal Bey’in tavrı, bundan sonraki süreci de zora soktu" dediği iddia edildi.

Gazetenin X hesabından bu haber, "Mansur Yavaş: 'Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" diye paylaşıldı.

Bunun üzerine Yavaş, Sözcü'nün paylaşımını, "Böyle bir sözüm yok" diye yazdı.