Mansur Yavaş'tan Türkiye'de bir ilk

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını %100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
Başkan Yavaş, 16 Şubat 2021 Salı günü (yarın) saat 11.00’de Başkanlık makamı önünde Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen “Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü” tanıtacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol