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  4. 15 Şubat 2021 18:35

Mansur Yavaş'tan Türkiye'de bir ilk

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını %100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Mansur Yavaş'tan Türkiye'de bir ilk
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   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kullanım süresi dolmuş toplu taşıma araçlarını %100 elektrikli otobüse dönüştürerek ekonomiye kazandıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

   Başkan Yavaş, 16 Şubat 2021 Salı günü (yarın) saat 11.00’de Başkanlık makamı önünde Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen “Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü” tanıtacak.

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