Mansur Yavaş’tan yeni kampanya

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ramazan ayı dolayısıyla bir yardım kampanyası başlattı. Yavaş’ın kampanyası ile kimsesi olmayan ve sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve dar gelirli aileler için iftar paketi yardımı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte dar gelirli aileler için, Ramazan dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

Mansur Yavaş’ın “Ankara’da bir iftar da benden” başlıklı kampanyasında iftarver.com adresi aracılığıyla, 15 TL karşılığında iftar paketi yardımı yapılabiliyor.

Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yardım kampanyası için şu ifadeleri kullandı; “6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek