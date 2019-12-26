Mansur Yavaş'tan yeni yıl mesajı

İşte Mansur Yavaş'ın yeni yıl mesajı:

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM;

Yeni başlangıçların yaşandığı, sevinç ve hüzünlerle iç içe geçen 2019 yılını geride bırakırken, geleceğe ümitle bakacağımız yeni bir yılı karşılıyoruz.

Ankaralı hemşehrilerimizin takdiri ile göreve geldiğimiz andan itibaren Ankara’mızı; Dünya Başkentleri arasına taşıyacak, şehircilik kurallarına uygun gelişen, doğaya ve çevreye saygılı, herkesin ihtiyacına cevap veren mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı çağdaş ve modern bir kent haline getirmek için hep birlikte el ele verdik.

Cumhuriyetimizin Başkent’i, Türkiye’nin kalbi, göz bebeğimiz Ankara’mızın hak ettiği noktalara taşımak, değerine değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu duygularla; 2020 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, yalan ve iftiralarla toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum.

Yeni yılın Yüce Türk Ulusunun her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum…

Saygılarımla

Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı