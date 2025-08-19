Mansur Yavaş'tan zehir zemberek tepki: ''Aş da yok, iş de yok, ekmek de yok''

Son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de tutuklanmasıyla tutuklu CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükselirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok." açıklaması geldi.

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakkında adli kontrol talep edilen 24 kişi serbest bırakılırken İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tutuklamalara sert tepki göstererek, "CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk maalesef tersine işliyor." dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.

Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz?

İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar.

Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok.