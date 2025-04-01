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MASKİ’den Salihli’deki çalışmalara yakın takip

MASKİ’den Salihli’deki çalışmalara yakın takip
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerini eksiksiz bir şekilde Manisalılara ulaştırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Salihli İlçesi’ni ziyaret ederek ilçe genelinde yapılan yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, MASKİ daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili personel eşliğinde Salihli İlçesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İlçede yapılan çalışmalar ve devam eden yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Şantiye alanında da incelemede bulunan Avşar, 91 milyon TL yatırım bedeliyle 7 kilometrelik çelik içme suyu isale hattı ile 1000 ton ve 500 metreküplük içme suyu deposu yapım imalatlarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerini eksiksiz bir şekilde Manisalılara ulaştırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Salihli İlçesi’ni ziyaret ederek ilçe genelinde yapılan yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

"Salihli’nin altyapısının sorunsuz olmasını istiyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 17 ilçede de titizlikle çalıştığına dikkat çeken Doç. Dr. Avşar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, Manisa’nın altyapı adına hiçbir sorun yaşamaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Altyapı sistemlerinin eksiksiz ve sorunsuz işlemesi, tüm ilçelerimizdeki çalışmalarımızın temel amacını oluşturuyor. Salihli İlçemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bununla beraber de altyapının sağlamlaştırılması ve ihtiyaç olan yerlere yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Tüm çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Belediyelerimiz ile de istişare halinde olarak ihtiyaç odaklı iş birliklerimiz ile sorunlara daha hızlı ulaşmaya çalışıyoruz. 7 kilometrelik çelik içme suyu isale hattı, içme suyu depoları yapım işleri de tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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