Mavi Kelebekler Avrupa’da bir başka

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci turu rövanş karşılaşmasında, ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği Yunan rakibi A.E.S.H. Pylea’yı 34-23 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Antalya’yı Avrupa’da temsil eden tek takım olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında bir üst tura yükseldi. EHF Avrupa Kupası ikinci turunda Yunanistan’ın A.E.S.H Pylea takımı ile iki maç oynayan Mavi Kelebekler, geçtiğimiz Cuma günü sahadan 4 farklı galibiyetle ayrılmıştı. Rövanş karşılaşmasında yine Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da mücadele eden iki ekipten gülen taraf yine Konyaaltı oldu. İlk maça nazaran daha baskılı bir oyun oynayan Mavi Kelebekler, ilk yarısını da 15-8 gibi ezici bir skorla önde bitirdiği karşılaşmayı 34-23 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı. İlk maçta olduğu gibi ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran hentbolseverler karşılaşmayı, bitiş düdüğüne kadar coşkuyla takip etti. Özellikle rövanş karşılaşmasındaki oyun ve skordan duyduğu memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Kentimizi bir üst turda temsil etmeye devam edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımıza ve bizleri destekleyen taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bundan sonraki turlarda da bizleri yine gururlandıracaklarına inanıyorum’’ dedi.

ÜNSAL, ‘RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK’

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü olarak ilk Avrupa maçlarından galibiyetle ayrılmalarının hem Antalya hem de kendileri adına gurur verici olduğunu belirten Başantrenör Birol Ünsal, EHF Avrupa kupasında gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi. İlk maçın, rakibi çok iyi tanımadıklarından dolayı biraz gergin geçtiğini söyleyen Ünsal, ikinci maçta gerekli analizleri yaparak çok daha rahat bir galibiyet aldıklarını aktardı. Önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan kura çekiminden iyi bir sonuç beklediklerini ifade eden Ünsal, ‘’Bize destek olan başta Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen olmak üzere, kulüp yöneticilerimiz ve özellikle Antalya halkına çok teşekkür ediyoruz’’ dedi. Bugün ilk maça göre daha iyi bir performans gösterdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Spor Kulübü sol kanat oyuncusu Elif Sıla Aydın ise, Avrupa’da ilk maç olması ve bu nedenle heyecanlı olmalarının ilk maçtaki performanslarını etkilediğini söyledi. Tur atladıkları için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Aydın, sonraki turda da devamını getirmek istediklerini aktardı.