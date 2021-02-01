Meclis'te köy tartışması

Meclis Başkanvekili Hüseyin Coşkun, köylerin mahalleye döndürülmesiyle birlikte mağduriyetlerin yaşandığını, en başından beri yasanın mağduriyet yaratacağını, eksik olduğunu anlattıklarını söyledi. Çoşkun, “Mağduriyeti yaratanların şikâyet etmesi garip” dedi. Önerge reddedildi.

İŞTE MECLİS’TE YAPILAN KONUŞMALAR

Gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, “2012 yılında 14 il belediyesi büyükşehir belediye başkanlığı haline getirilerek bu şehirlerde yer alan bazı bölgeler mahallelere dönüştürüldü. Bu durum bölgelerin ödemesi gereken emlak, harç ve benzeri vergiler 5 yıl süreyle erteledi. Köylerden mahalleye dönüşen Zekeriyaköy, Demirciköy ve Kilyos başta olmak üzere bazı mahallelerde vergi muafiyeti kapsamına alınması nedeniyle uygulamalarda ayrımın arazide tam olarak yansımadığı, bu kapsamda özellikle Sarıyer, Beykoz, Çatalca ve Silivri belediyelerinin gelir kaybına uğramaları üzerine hükümet bu muafiyeti ortadan kaldırdı. Mahallelere dönüşen bazı köylerin, köy özelliği vasfını yitirmediği ve burada yaşayan vatandaşların geçimlerinin tarım, hayvancılıkla sağladığı, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bazı hizmetlerinden faydalanmadığından bahisle her bölgenin kendi şartlarında değerlendirme yapması sonucu ortaya çıktı. Sarıyer'de sosyal ve ekonomik olarak kırsal nüfusun yüksek olduğu, yüzölçümünün önemli bir kısmı tarım ve ormandan oluşan, tarım üretiminin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinden başka geçim kaynağı olmayan ve bu alanda yaşayan vatandaşlarımızın bina, arsa, arazi emlak vergisi, bina ve inşaat harçlarından muaf olması, içme-kullanma suyundan faydalanmaları için Gümüşdere, Kısırkaya, Rumelifeneri ve Garipçe mahallelerinin tamamı, Uskumruköy'ün ise köyle ilgili yerleşik alanı kapsayan bir kısmının kırsal mahalle olarak kabul edilmesi hususunu Şubat 2021 meclis gündemine alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİ MAĞDURİYETLERİN YAŞANDIĞI BELLİ"

Sarıyer Belediye Meclisi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, "Köylerin mahalleye döndürülmesiyle birlikte çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı belli. Köy statüsünü kaybetmemiş köylerin mahalle olduğu ya da mahalle olması gereken köylerin statüsünün devam ettiğini biliyoruz. Fakat yasa çıktığı zaman da bu yasanın altlığının tamamlanmasıyla ilgili kamuoyunda tartışmalar olmuştu. Sarıyer'de de 8 tane köy var. Bunların birçoğu site ve villaların ağırlıkta olduğu yerler. Fakat bunun yanı sıra geçimini seracılık, hayvancılık ve tarımla sağlayan köyler bulunuyor. Bu konunun meclis gündemine önergeyle alınması yerine ilgili müdürlüğün getirisi ve götürüsüyle ilgili bir çalışma yapması ve ardından gündeme alınması hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için önemli" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Meclis toplantısında karşılıklı konuşmalar esnasında sözlerine şu şekilde devam eden Coşkun, "Geçtiğimiz yıllarda bu yasa gündeme geldiği zaman köylerin en pahalı suyu kullanacaklarını söylemiştik. Emlak, çevre vergilerinin artacağını, yasanın eksik olduğunu belirtmiştik. Düzeltilmesi ile ilgili bir adım atıldı ve bu adımın da iyi niyetli yaklaşımlarla yasaların yürütülemeyeceğini bir kez daha gördük. Dolayısıyla ister 7. ayda ister 12. ayda çıksın özellikle Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerdeki köy olup sonradan mahalleye dönen bölgelerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Müdürlükten konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Eksik olan ve görüş alınacak kurumlar var. Bakın bu köylerde hala foseptik var. Orada İSKİ'nin kanalizasyonla, arıtmayla ilgili bir çalışması var. Seralar İSKİ'nin suyu ile sulanacak. Dolayısıyla tıpkı İmar Barışı gibi ilk başta güzel geliyor. Fakat mağduriyetler yaşanmasın diye tartışılsın, görüşülsün ona göre bir değerlendirme yapılır. Her ortamda muhataplarıyla, soru-cevap şeklinde konu değerlendirilir" dedi.

"ALACAĞINIZ HER KARAR İMAR KARARLARINI İLGİLENDİRECEK"

"Güzel bir teklifle geliyormuşsunuz gibi gözüküyor" diyen Coşkun, "Köyler bölgesi imar bekliyor. Buraları köy statüsüne aldığınız zaman vatandaşların imar hakkı ne olacak? 7. veya 8. ayda çıksın, yeter ki biz doğrusunu yapalım. Alacağınız her karar imar kararlarını ilgilendirecek. Köy içinde imar şartı farklı, çevresinde farklı... Köyler bölgesinden şuan çevre yolları geçiyor. Öneri çok şirinmiş gibi geliyor. Köylünün meraları, otlakları ne olacak Saim Bey, köylü ile bunları detaylı bir şekilde konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.