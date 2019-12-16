Mehmet Ali Büklü Vefatının 24. Yılında Mezarı Başında Anıldı

1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Kartal Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Büklü, Belediye Başkanlıkları süresince ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atmıştı. Halkçı, çağdaş belediyecilik anlayışını, hizmet verdiği birçok alanda hayata geçiren Büklü, kültür sanat atölyelerinden sabit halk pazarlarına, uluslararası festivallerden kreşlere, kütüphanelere dek Kartal’da hümanist, demokrat, çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü olmuştu.

Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Mehmet Ali Büklü’nün ailesinin yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2009 – 2019 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Op. Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Türkiye'ye Örnek Belediyeciliği Getirdi”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmasına merhum Mehmet Ali Büklü’yü anmaya gelen herkese teşekkür ederek başladı. Başkan Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “Sevgili Mehmet Ali Büklü dostları, değerli dostlarımız, hemşerilerimiz, arkadaşlarımız anma törenine hoş geldiniz. Sayın Mehmet Ali Büklü’nün yaptığı icraatları, yenilikleri, belediyecilik anlamında açtığı yeni yolları biliyoruz. Bir önceki dönemden sevgili Altınok başkanımla beraber çalıştığımız dönemde de 2009 yılından beri Sayın Mehmet Ali Büklü’yü anıyoruz. O günden bugüne dinlediğim, duyduğum süreçte ve bugün yeni bir şey diye konuştuğumuz işlerin, yıllar önce Mehmet Ali Büklü tarafından düşünülmüş olması, uygulanmış, yapılmış olması, gururlandırıcı, onur verici bir duygu. Demek ki takip etmemiz gereken doğru izler, zaten kendi bünyemizde mevcut. Bu anlamda hem örnekler alarak, hem ders çıkartarak başka bir yerde arayış içine girmeden böyle büyük bir yerel yöneticinin vizyonundan faydalanmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Biz de bir miras devraldık. O mirası da daha iyi noktaya taşıyabilmek için bu miras sahiplerinin; merhum Mehmet Ali Büklü’nün, sevgili Altınok Öz’ün yaptıklarını daha ileriye götürebilmek için bizler de bu vizyondan faydalanıp iyi işler yapmak istiyoruz. Anıyoruz; çünkü iyi yapılan işler unutulmamalı. Bugün; 2019 yılında hala kreşleri, halk ekmeği, kooperatifi, kadın sürücüyü konuşuyorsak; bunları uygulayanın Mehmet Ali Büklü olduğunu bilmek de ayrı gurur veriyor. Biz de bunlardan ders çıkarıyoruz mutlaka. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.”

Başkan Gökhan Yüksel sözlerini tamamladıktan sonra mikrofonu bir önceki dönem belediye başkanı olan Op. Dr. Altınok Öz’e devretti. Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Op. Dr. Altınok Öz ise sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Belediye Başkanına, anma törenini devam ettirdiği için teşekkür ediyorum. Görev yapmış bir belediye başkanına sevgiyi, saygıyı, hürmeti devam ettirdiği için kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Aileye de tekrar başsağlığı dilerken katılanlara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha nice anmada sağlıkla buluşma temennimi dile getirmek istiyorum.”

Törendeki konuşmaların ardından Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından törene katılanlara lokum ikram edildi.