Mehmet Ali Büklü vefatının 25. yılında unutulmadı

Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda düzenlenen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Yönetimi, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Mehmet Ali Büklü’nün ailesi ve sevenleri katıldı.

Kartal Belediyesi’ni 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında yöneten Mehmet Ali Büklü, belediye başkanı olarak görev aldığı süre boyunca ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atmıştı. Halkçı, çağdaş belediyecilik anlayışını, hizmet verdiği birçok alanda hayata geçiren Büklü, kültür sanat atölyelerinden sabit halk pazarlarına, uluslararası festivallerden kreşlere, kütüphanelere dek Kartal’da hümanist, demokrat, çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü olmuştu.

“Anıyoruz; Çünkü İyi Yapılan İşler Unutulmamalı”

Anma töreni sırasında söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Büklü ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kartal Belediyesi olarak 2009 yılından beri Sayın Mehmet Ali Büklü’yü anıyoruz. Şimdilerde yeni bir şey diye konuştuğumuz çoğu işin, yıllar önce Mehmet Ali Büklü tarafından düşünülmüş olması, uygulanmış, yapılmış olması, gururlandırıcı, onur verici bir duygu. Demek ki takip etmemiz gereken doğru izler, zaten kendi bünyemizde mevcut. Mehmet Ali Büklü, kendi zamanda hizmete açtığı tanzim satışı yapan Kartanşaş marketiyle, kurduğu asfalt fabrikasıyla ve Kartal'a kazandırdığı sayısız hizmetle adını tarihe yazdırdı. Sayın Mehmet Ali Büklü, yakın zamanda belediyecilik adına reform diye adlandırılan; halk ekmek, kreşler ve kadın araç şoförü ile asfalt fabrikası gibi birçok işe ve yeniliğe öncülük etmiş, geleceği önceden görmüş ve bu konuların üzerine yatırımlar yapmıştır. Biz de bu reformları takip edip bu yeniliklerin üzerine katmaya çaba gösteriyoruz. Bu anlamda hem örnekler alarak, hem ders çıkartarak böyle büyük bir yerel yöneticinin vizyonundan faydalanmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Merhum Mehmet Ali Büklü’nün yaptıklarını daha ileriye götürebilmek için bizler de bu vizyondan faydalanıp iyi işler yapmak istiyoruz. Anıyoruz; çünkü iyi yapılan işler unutulmamalı. Bugün; 2020 yılında hala kreşleri, halk ekmeği, kooperatifi, kadın sürücüyü konuşuyorsak; bunları uygulayanın Mehmet Ali Büklü olduğunu bilmek de ayrı gurur veriyor. Kartal’a büyük hizmetleri bulunan Mehmet Ali Büklü’yü saygı ve rahmetle anıyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.

Törendeki konuşmaların ardından Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.