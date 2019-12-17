Mehmet Ali Büklü’nün Sevdiği Şarkılar Kartal’da Yankılandı

Etkinlik, 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Kartal Belediye Başkanlığı görevini yapan ve görev yaptığı süre boyunca ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Mehmet Ali Büklü’yü anlatan konuşmalar ile başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmasında, “Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Ali Büklü’yü bugün mezarı başında andık, anarken de duygularımızı orada ifade etmiştik. Günün sonunda da sevgili belediye başkanımızın kurmuş olduğu bir koroyla, onların duygularını dinlemek istedik. Mehmet Ali Büklü’yü sadece türkülere sıkıştırmak mümkün değil. Onun belediyecilik alanında yaptığı ve örnek teşkil eden işler çok fazla. Kooperatiflerden Halk Ekmek’e, kreşlerden tanzim satışa, ulaşımdaki adımlarından kadın istihdamına kadar o yıllarda attığı adımları bugün hala konuşuyoruz. O yüzden izinden gidilecek bir şahsiyet. Doğru işler yapan, sevgili merhum belediye başkanımızı rahmetle anıyorum. Bugüne kadar emeği geçen bütün belediye başkanlarına da sonsuz teşekkürler ediyorum. “ diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kartal Eğitim Kültür Sanat ve Tüketim Kooperatifi Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alarak Mehmet Ali Büklü’nün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

Şef Mehmet Koç yönetimindeki koronun yaklaşık 2 saat süren konseri boyunca koro üyeleri, solo performanslarıyla da göz doldurdu. Gönüllere dokunan türkülerin seslendirdiği konser, Kartallı sanatseverlerin beğenisini kazandı.