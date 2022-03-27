Mehmet Moğultay Belgeselinin Galası Kartal’da Yapıldı

Kartal Belediyesi’nin, 4 Temmuz 2017 günü hayatını kaybeden eski bakanlardan Mehmet Moğultay’ın anısına yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’e hazırlattığı, “Moğultay Belgeseli” için 26 Mart Cumartesi günü Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ‘Gala Gecesi’ düzenlendi.

Kartal Belediyesi’nin, beş yıl önce hayatını kaybeden; avukat, siyasetçi, devlet adamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18. 19. ve 20. dönemlerinde İstanbul Milletvekilliği, 49. hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 50. hükümet döneminde Adalet Bakanlığı yapmış merhum Mehmet Moğultay’ın anısını yaşatmak amacıyla hazırlattığı ve Moğultay’ın siyasi hayatı ile biyografisinin ele alındığı belgesel filminin galası, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türk siyaset dünyasının simge isimlerinden biri olan Merhum Mehmet Moğultay’ın hayatını anlatan belgeselin galasına başta; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanlarından 20. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş Hikmet Çetin, Eski Bakanlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mehmet Moğultay’ın eşi Ayşe ve oğlu Ulaş Moğultay, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ev sahibi olduğu ve kısa bir konuşma yaptığı galada Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Mehmet Moğultay’ın oğlu Ulaş Moğultay, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa birer konuşma yaptılar.

Müzik dinletisinin akabinde 1 saat süren belgeselin gösterimine geçildi. Yapımcı Nebil Özgentürk gösterimin ardından kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Galada ilk konuşmayı CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah yaptı. Argunşah; Moğultay’ın Kartal’ın unutulmayacak değerlerinden olduğunun altını çizerek partili veya partisiz herkesin kendisine saygı duyduğunu, parti içi demokrasiye, örgüt iradesine önem veren bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

Argunşah’ın ardından Ulaş Moğultay mikrofonu devraldı. Moğultay belgeselinde emeği geçen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve yapımcı Nebil Özgentürk’ün yanı sıra emeği geçen herkese teşekkür ederek “Ülkem için Atatürk’ün izinden giden çok değerli hizmetler yapan babama teşekkür etmek istiyorum” diyerek belgeselin Moğultay ailesinin düşüncelerini en iyi şekilde anlattığı ifade etti.

Yüksel “Moğultay Parti’nin Hafızasıydı”

Gala gecesinde daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kürsüye çıktı ve Mehmet Moğultay’ın partinin hafızası olarak anıldığını söyledi. Merhum Moğultay’ın ev ev bildiği pek çok partili olduğunu belirten Başkan Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Moğultay sadece Kartal ile sınırlı değildi; ancak doğuşu Kartal’dı. O yüzden bu iş bize düşerdi ve biz ev sahibiyiz. Anadolu Yakasının tamamında, İstanbul’un genelinde ve Türkiye’nin pek çok noktasında isim isim, aile aile sayabilirdi. Sorunlarını çözdüğü o kadar fazla kişi vardır ki hepimizi şaşırtmayı başarmıştır. Kartal’da bir çok hikayesini dinliyoruz. Zor durumda olan insanların davasına girerken onlardan hiç bir şekilde para almazdı. İLO Sözleşmesi ile ülkemiz çalışma yaşamına kattığı değer, hukukun üstünlüğüne olan inancı olmak üzere çok detayı olan partimizin öz evladı, hafızası, ağabeyi ve bizim büyüğümüz Sayın Moğultay’ı şükranla, rahmetle, minnetle anıyorum.”

Çetin ”Moğultay Demokrasinin Özelliklerini Taşıyordu “

Gala gecesinde daha sonra CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin de bir konuşma yaptı. 50 yıllık dostu Moğultay ile ilgili bazı anılarını paylaşan Çetin, Moğultay’ın siyasetin dışında çok değerli bir dostu olduğunu ifade ederek, ”Moğultay, güvenilir bir insandı. Dosttu, demokrattı, hukukçuydu, siyasetçiydi, devlet adamıydı. Parti içi eğitime ve parti içi seçime her zaman önem verirdi. Ön seçimsiz bir göreve talip olmak istemezdi. Demokrattı, demokrasinin tüm özelliklerini taşıyordu, zıtlıkları birleştirebiliyordu, diyaloğa açıktı, görüşmelere açıktı, ötekileştirmeye kapalıydı.” dedi.

Çok değerli bakanlıklar yaptığını özellikle adalet bakanlığını çok istediğini ve bunu en uzun ve başaralı şekilde yaptığını belirten Çetin, Moğultay’ın ölümünün Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu, Mehmet Moğultay’ın anısını yaşatmak amacı ile yaptıkları belgesel filmden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Çetin’in ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi ve İskoç asıllı Türk vatandaşı Paul Dwyer, oğlu Eren Joseph Dwyer ile birlikte sahneye çıkarak kısa bir konser verdi.

Kılıçdaroğlu,”Moğultay Munzur’du”

Müzik dinletisi devam derken galaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kürsüden yaptığı konuşmada Moğultay ile bürokraside uzun bir dönem birlikte çalıştığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Bende emeği var. Sayın bakanın bende bıraktığı izlenimleri zaten belgeselde anlatmaya çalıştım. Bir insanın geride hoş bir seda bırakması kadar güzel bir şey yoktur. Eğer bu salonda birlikteysek berabersek ve gönül birliği içinde bir insanı anıyorsak o insanın bıraktığı derin bir iz vardır yüreklerimizde. Sayın Moğultay çalışkan, özverili, pratik ve iyi bir partiliydi. Sorunların çözümüne odaklanırdı. Az önce şarkıda da bahsedildiği gibi Sayın Moğultay’ı bir nehirle tanımlamak gerekse o nehrin adı Munzur’dur. Munzur gibi güçlü, Munzur gibi duru ve sevilen bir insandı. Rahmet ve saygıyla anıyorum.”

Gala gecesinde daha sonra Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Moğultay belgeselinin gösterimi yapıldı. Cihan Ünal’ın seslendirdiği, müziklerini ise Atilla Özdemiroğlu’nun yaptığı, Nebil Özgentürk imzalı belgesel, ayakta alkışlandı. Gösterimin ardından sahneye çıkan Nebil Özgentürk, kısa bir konuşma yaparak 1 yılda gerçekleşen yapım sürecini anlattı. Özgentürk’e daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından çiçek buketi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından ise Kartal heykelciği takdim edildi. Gala gecesi, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Mehmet Moğultay belgeseli; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın olmak üzere devletin farklı kademelerinde görev yapmış pek çok siyasi isim, parti temsilcileri ile Moğultay’ın beraber çalıştığı yakın arkadaşları ve aile bireylerinin röportajlarını içeriyor. 1 saat süren ve pek çok tarihi fotoğrafın yanı sıra videoların da yer aldığı belgesel; Mehmet Moğultay’ın siyasi yaşamına, bakanlık yaptığı dönemdeki çalışmalarına ve dönemin siyasi ortamına ışık tutuyor.