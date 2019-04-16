Mehmet Murat Çalık ilk nikahını kıydı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü’nde bayrağı devralarak başkanlığa seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak ilk nikâhını kıydı. Soran ve Bozdoğan ailelerinin mutluluğunu paylaşan Başkan Çalık, belediye başkanı olmadan önceki süreçte genç çiftle tanıştığını ve kendilerine nikâhlarını kıyacağına dair söz verdiğini belirterek, “İlk nikâhımı kıymamın heyecanının yanı sıra verdiğim sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Çıktıkları bu güzel yolda genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” temennilerinde bulunarak nikâh akdini gerçekleştirdi.