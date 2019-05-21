El Sanatları Atölyesi Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan sergi, Beylikdüzü Migros AVM’de açıldı. Serginin açılışını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Sanat bir kentin ruhudur. Bir kentin içinden sanatı aldığınızda o kentin ruhunu almış olursunuz.” dedi.

Mübeccel İmamoğlu ve kursiyerleri tarafından yapılan el emeği eserlerden oluşan sergi, Beylikdüzü Migros AVM’de açıldı. Serginin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ve sanatsever vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek Mübeccel İmamoğlu’ndan eserlerle ilgili bilgi aldı.

Çalık: Eserlerin Hepsi Çok Kıymetli

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sergi açılışında yaptığı konuşmada “Sizin ve her bir kursiyerinizin emeği olan çok güzel bir sergiyi açıyoruz. Sizi ve 360 öğrencinizi tebrik ediyorum. Migros AVM yönetimine sanata verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mayıs’a kadar açık olacak el sanatları sergisinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Satışları bol olsun, inşallah.” şeklinde konuştu. Ressam ve El Sanatları Eğitimcisi Mübeccel İmamoğlu da açılışta yaptığı konuşmada “360 talebem var. Bundan sonra da Allah nasip ederse talebe yetiştirmeye devam edeceğim. İnşallah nice nice senelere…” diye konuştu. Deniz kabukları, taş ve kağıttan yapılan tablolar, manzara resimleri, biblolar gibi hepsi birbirinden değerli eserlerden oluşan sergi 31 Mayıs’a kadar Migros AVM giriş katında görülebilir.