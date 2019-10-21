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  4. 21 Ekim 2019 13:39

Melih Gökçek döneminde alınan cipler satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde alınan üç adet cipi 31 Ekim 2019 tarihinde satışa çıkaracak.

Melih Gökçek döneminde alınan cipler satışa çıkıyor
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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından dar gelirli ailelere düğün arabası olarak tahsis edilen üç cipin satışı saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

GÖKÇEK ZIRHLI ARACI İADE ETMEDİ

Yavaş’ın göreve başlamasının ardından Gökçek’e tahsis edilen biri zırhlı dört cipin ikisi Gökçek tarafından iade edilmiş, birisinin de garajda bulunduğu tespit edilmişti. Edinilen bilgiye göre; satışa çıkan üç cipin yanı sıra bir zırhlı cip hâlâ Gökçek’te bulunuyor.

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