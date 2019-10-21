Melih Gökçek döneminde alınan cipler satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından dar gelirli ailelere düğün arabası olarak tahsis edilen üç cipin satışı saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.

GÖKÇEK ZIRHLI ARACI İADE ETMEDİ

Yavaş’ın göreve başlamasının ardından Gökçek’e tahsis edilen biri zırhlı dört cipin ikisi Gökçek tarafından iade edilmiş, birisinin de garajda bulunduğu tespit edilmişti. Edinilen bilgiye göre; satışa çıkan üç cipin yanı sıra bir zırhlı cip hâlâ Gökçek’te bulunuyor.