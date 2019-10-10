Meme kanseri farkındalık ayı için dans ettiler

“Meme Sağlığını Önemse, Hayata Gülümse” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi öğrencileri Süreyya Operası önünde dans etti. Meme kanserine farkındalık için dans eden kadınların gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı. Dans gösterisinin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi de meme kanseri ile mücadele ve erken teşhis için açılan stantta yurttaşlara bilgi verdi.

ETKİNLİKLER YÜRÜYÜŞLE DEVAM EDECEK

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri Süreyya Operası önünde gerçekleştirilen gösteri ile sınırlı değil. 13 Ekim Pazar 10:30’da “Meme Kanserinden Korkmuyorum, Yürüyorum” adında bir yürüyüş düzenlenecek. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş Suadiye sahilden başlayarak Caddebostan sahildeki ışıklarda son bulacak.

MEME KANSERİ SEMİNERİ

Meme kanserine yönelik bir etkinlik de Kozyatağı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. 15 Ekim saat 11:00’de Radyoloji uzmanı Dr. Hikmet Karagüllü, Meme Kanserine yönelik seminer düzenleyecek.