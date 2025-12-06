Menteşe'de 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi

Menteşe Belediyesi’nin, kentte adil bir yaşam modeli oluşturmak amacıyla hazırladığı "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı", Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya alanlarında uzman akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katılarak çeşitli başlıklarda sunumlar yaptı.

Programda; Prof. Dr. Melek Zühre Sözeri "Kadına Yönelik Şiddet", Prof. Dr. Özlem Kırlı Baydur "Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Katılım", Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör "İstihdam ve Eğitim", Dicle Dilan Özmen Kaya "Sağlık", Prof. Dr. İlkim Çıtak Karakaya "Gençlik", Ali Bakır "Yaşlılık", Necla Dal ve Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör ise genel değerlendirme sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, eşitlik kavramının yalnızca kadın ve erkek arasında değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Aras konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yerel Eşitlik Eylem Planı deyince akla direkt kadın-erkek eşitsizliği gelse de biz daha geniş bir perspektiften bakıyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı, adalet ve onurlu yaşam kavramları bizim temel yaklaşımımız. Hepimiz bebek olarak doğuyor, büyüyor, yaş alıyoruz. Hayatın bir döneminde hepimiz engelli olabiliriz. Bu kenti hepimiz paylaşıyoruz."

Aras, yalnızca insanlar arasında değil, doğaya ve diğer canlılara yönelik eşitsizlikler ve şiddet olgularının da çalıştayın gündeminde olması gerektiğini ifade ederek, "Çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet olduğu gibi doğaya yönelik şiddet de var. Özellikle Muğla gibi cennet bir kentte çevresel baskılar çok daha derin yaşanıyor. Sokak hayvanlarına dair tartışmalar da bunun bir parçası" diye konuştu.

"Her kararı istişareyle aldık, hiçbir şeyi ‘mış gibi’ yapmadık"

Belediye çalışmalarının adil bakış açısıyla şekillendirildiğini belirten Başkan Aras, kreşlerden kadın yaşam merkezlerine, engelli rampalarından park aydınlatmalarına kadar tüm projelerde eşitliğin ön planda tutulduğunu söyledi Aras, "Kreşi nerede açacağımız bile önemli bir karardı. Kadınların istihdama daha kolay katılabileceği Bayır Mahallesi’nde açtık. Mekansal değişikliklerin her biri aslında eşitliği güçlendirmek için yapılıyor."

Aras, Muğla’nın ilk kadın ilçe belediye başkanı olarak bu göreve gelmesinin de eşitlik mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

5 Aralık’ın anlamı vurgulandı

5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Aras, Atatürk’ün vizyonu ve kadın mücadelesinin tarihi önemine dikkat çekerek, "Toplum kadın ve erkekten oluşur. Yarısı zincirlerle yere bağlıyken diğer yarısı göklere yükselemez. Ancak eşit haklara sahip olursak toplum yükselebilir. Bu mücadelede yer alan tüm kadınları saygıyla anıyorum" diye konuştu.

"Ortak akılla ilerleyeceğiz"

Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Aras, çalıştaydan çıkacak sonuçların Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yol haritasını oluşturacağını belirtti.