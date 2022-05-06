Merhum Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler eski müdürü Hüseyin Kabacıoğlu (55), vefatının 11. yıl dönümünde Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütürken 2 Mayıs 2011 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Kabacıoğlu için anma töreni düzenlendi.

Anma törenine merhumun eşi Hülya Kabacıoğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, merhumun gazeteci arkadaşları ile Kartal Belediyesi’nden mesai arkadaşları katıldı. Covid 19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen anma töreni ile merhum Hüseyin Kabacıoğlu bir kez daha mezarı başında anıldı.

Törende bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, merhum Hüseyin Kabacıoğlu’nun Kartal Belediyesi’nde çok sayılan ve sevilen biri olduğunu belirterek, uzun yıllar belediyeye hizmet eden bir değer olduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Aydın, “Hüseyin Kabacıoğlu bizim gönlümüzde yıllar yılı, hayat devam ettiği sürece yaşayacaktır. Dolayısıyla kendisine rahmet ve ailesine sabır diliyorum. İyi ki geldiniz. İnşallah gelecek yıllarda da her ölüm yıldönümünde burada olup kendisini anacağız.” dedi.

Anma töreni; daha sonra emekli müezzin Vedat Özbaş’ın Hüseyin Kabacıoğlu’nun ruhuna okuduğu Kuran-ı Kerim ve dualarla sona ererken, törene katılanlara lokum ikram edildi.

2003 – 2011 yılları arasında Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Kabacıoğlu; Marmara Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksek Okulu mezunuydu. Evli ve 1 çocuk babası olan Kabacıoğlu, 1985 yılında mensubu olduğu Kartal Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde çalışmış ve basın mensupları arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.