Mersin Büyükşehir 120 bin Ramazan kolisinin dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’na kısa bir süre kala toplam 120 bin gıda kolisinin dağıtımlarına başladı. İçerisinde şeker ve yağın da yer aldığı 12 farklı gıda ürününden oluşan koliler kısa sürede birçok vatandaşın kapısına kadar ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, 2 Nisan 2022’de başlayacak Ramazan Ayı’na kısa süre kala gıda kolisi dağıtımlarına başladı. 13 ilçede dağıtılan toplam 120 bin gıda kolisinin içerisinde şekerden yağa toplam 12 farklı gıda ürünü yer aldı.

Hijyenik bir ortama sahip paketleme deposunda hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram beyaz toz şeker, yarım kilo siyah çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram sofralık zeytin, 2 kilogram pilavlık bulgur, 2 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı iç mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer aldı. “Her Zamanki Gibi Şefkatli Ramazan Gibi Bereketli” yazılı koliler dağıtım deposundan evlere doğru yola çıktı.

“Bu yıl 120 bin adet koliyi vatandaşlarımızla buluşturacağız”

Dağıtım deposundan her gün 13 ilçeye dağılan 30 araçla gıda kolileri hanelere ulaşmaya başladı. Paketleme deposunda dağıtımlarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, “Özellikle ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı bu süreçte ülkemizin içinden geçtiği durumun farkındayız. Bu bağlamda vatandaşlarımıza dolu dolu bir koli hazırladık. Sosyal yardımlar değerlendirme ölçütlerine göre kolilerin hangi hanelere gideceği önceden belirlendi. Hazırlanan listelerimizle vatandaşların hanelerine kolileri ulaştırıyoruz” dedi.

Dağıtım deposundan 30 araçla dağıtımlara başladıklarının bilgisini aktaran Yıldırım, “Paketleme deposunda hazırlamış olduğumuz 120 bin adet koliyi bu yıl vatandaşlarımızla buluşturacağız. Temel besin maddelerinden oluşan Ramazan gıda kolimizde şekerden çaya, yağdan una, bulgura, pirince kadar birçok ürünü Ramazan’ı daha rahat geçirebilmeleri adına vatandaşlarımızın mutfaklarına ulaştırmak istiyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz” diye konuştu.

“Fakirin yediği bir patatesti, fakir şimdi onu da alamıyor”

Gıda kolisi desteğinden yararlanan vatandaşlardan Azize Yılmaz, artan ürün fiyatlarına dikkat çekerek, “Arttı, hem de nasıl arttı. Alamayacak hale geldik. Yağ fiyatlarını mı söylesek, hangisini söylesek ki? Hepsi öyle. Pazara veya markete giriyoruz inan ki canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ve çıkıyoruz. Çünkü bakıp alamadığımız çok şey var. Evde bir tek oğlum çalışıyor. 19 yaşındaki çocuğun eline bakıyoruz. Fakirin yediği bir patatesti, fakir şimdi onu da alamıyor. Ramazan da geliyor. Ne yiyip içeceğimizi düşünüyoruz. Can dayanmıyor. Bir kutu erzak geldi, teşekkür ederiz. O da bize bir katkı oldu” ifadelerine yer verdi.

“Yağlar ve şeker şu an çok pahalı”

Vatandaşlardan Canan Baysal, “Yağ ve şeker şu an çok pahalı. Pazardaki fiyatlar almış başını gidiyor. Erzak gönderdiği için teşekkür ederiz, Allah razı olsun” derken, gıda kolisinin içerisindeki ürünlerden bahseden Gülhan Yetişkin ise “Yağ, zeytin, un, pirinç, mercimek var. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hepsi pahalı ürünler, alamıyoruz. İyi bir yardım oldu. Bir,iki tencere kaynatabiliyoruz” diye konuştu.

“Gerçekten maddi durum çok kötü”

Ablası adına gelen gıda kolisini teslim alan Medine Karak, “Ablam engelli, iki gözü görmüyor. Ben esnafım ama kartlarla savaşıyorum. Benim bile ihtiyacım varsa onun muhakkak ihtiyacı var. Allah sonumuzu hayretsin” dedi. Vatandaşlardan Fikriye Akkuş ise gıda kolisinin kendilerine bir nefes aldırdığını vurgulayarak, “Gerçekten maddi durum çok kötü. Bugün çocuğumun yol parası çıkmadı, okula yayan gitti” ifadelerine yer verdi.