Mersin Büyükşehir, 1,5 milyon sütü miniklere ulaştırıyor

Mersin’de minik öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılında da Büyükşehir Belediyesi’nin “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi kapsamında dağıttığı sütlerle büyüyor. Kent genelinde dezavantajlı bölgelerde belirlenen 113 ilkokula toplam 1 milyon 500 bin adet süt ulaştırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen “Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi ile Büyükşehir, minik öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmayla üreticiden temin edilen sütler, minik öğrencilere düzenli olarak ulaştırılıyor.

Sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen sütler, Büyükşehir Belediyesi’nin kimyasal ve biyolojik analizleri ile test ediliyor. 2019 yılında başlatılan projenin bu yılında, 13 ilçede dezavantajlı bölgelerde yer alan 113 ilkokula toplamda 1 milyon 500 bin adet süt ulaştırılması hedefleniyor.

“Çocuklarımız sütleri görünce her zaman olduğu gibi bugün de çok mutlu oldular”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, öğrencilere yeni dönemde de sütlerini ulaştırdıklarını belirterek, “Proje kapsamında 1 Aralık’ta çocuklarımıza okul sütü dağıtımına başlamıştık. Bu dağıtımımız 13 ilçede 113 okulda devam etmekte. Bugün de Tece Cumhuriyet İlkokulu’nda çocuklarımıza sütlerimizi dağıttık. Çocuklarımız sütleri görünce her zaman olduğu gibi bugün de çok mutlu oldular. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e teşekkürlerini ilettiler” dedi.

“Teşekkürler Vahap Amca”

Kendilerine dağıtılan sütün tadını beğendiklerini söyleyen minik öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, “Teşekkürler Vahap Amca” diyerek, mutluluklarını dile getirdi.