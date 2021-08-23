Mersin Büyükşehir, 18 ayda 8 kafe açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18 ayda 8 kafeyi hizmete açtı. 7’si Kültür Park’ta açılan kafeler, Mersin sahiline canlılık kattı. 2 yeni kafeyi daha sahile kazandırmaya hazırlandıklarını belirten Denizkızı Turizm A. Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız, “İhalesini tamamladığımız 2 tane restoran konseptimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi balık, bir tanesi de spor üzerine olacak. Yapımına başlıyoruz. Bunları da en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde 18 ayda 8 kafeyi hizmete açtı. Modern yapısı ve farklı konseptleriyle vatandaşlardan büyük ilgi gören kafelerin 7’si Kültür Park’a kazandırıldı. Büyükşehir, Mersin sahilini cazibe merkezi haline getiren kafelere ‘balık’ ve ‘spor’ konseptli iki yeni mekan daha kazandırmaya hazırlanıyor.

Kafeler Büyükşehir tarafından işletiliyor

İlk olarak Akdeniz ilçesi Sakarya Caddesi üzerindeki “Çankaya Kafe”yi hizmete açan Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş., kafeyi modern bir hale dönüştürdü. Vatandaşlar, Çankaya Kafe’de dünya kahveleri, börekler, pastalar ve daha birçok lezzete makul fiyatlara ulaşma imkanı buldu. Vatandaşların takdirini toplayan Büyükşehir, yeni kafelerin 7’sini ise Kültür Park’a kazandırdı.

Kafe, büfe, bakkal ve nikah salonuyla toplam 27 yeni hizmet

Bir dönem cazibesini yitiren ancak Başkan Vahap Seçer göreve başladıktan sonra yeniden canlanan Kültür Park’ta ilk olarak Limon Kafe’yi açan Büyükşehir, sırasıyla Kır Kahvesi, Bizden, Yöreden, Tarsusi ve Survivor kafeleri açtı. Bu kafelerin yanı sıra Kültür Park’a Ekmek Arası Büfe, Nikah Salonu ve iki adet Bakkal da kazandıran Büyükşehir, sahili Mersin’e yakışır bir canlılığa kavuşturdu. Büyükşehir, her kafe için farklı bir konsept oluşturdu. İsmi, menüsü, rengi ve iç mimarisinde Mersin’e dair izler barındıran kafeler, kısa süre içerisinde hem Mersinliler hem de şehir dışından gelen misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir ayrıca işlettiği 9 plajın sayısını bu yaz 12’ye çıkarırken, bu plajlardaki toplam 16 kafe/büfe ile tatilcilere kaliteli bir hizmet sunuyor.

Sahilde 2 yeni mekan daha açılacak

Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız, yeni kafelerin de yolda olduğunu duyurarak, “Çankaya Kafe’yle başladık, sonra Limon Kafe’mizi açtık. Biz 18 ayda 8 kafe, 2 tane bakkal ve 1 tane de Nikah Salonu’nu vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık. Şu an ihalesini tamamladığımız 2 tane restoran konseptimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi balık, bir tanesi de spor üzerine olacak. Yapımına başlıyoruz. Bunları da en kısa sürede yine vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Çankaya ve Limon kafelerle başladı

Kafelerin açılış sürecinden de bahseden Yıldız, “2020’nin Şubat ayında vatandaşlarımızın yine çok büyük bir ilgisiyle karşılaştık. Hemen arkasından Bakkal’ımızı açtık. Onda da yoğun ilgiyle karşılaşınca yeni konseptler geliştirmeye karar verdik. Projelerimizi hazırladık, Başkanımıza sunduk ve bu kafeleri açmaya başladık” diye konuştu.

Kır Kahvesi ve Bizden’le devam etti

Tüm kafeleri hızla hizmete açtıklarını sözlerine ekleyen Yıldız, “Kır Kahvesi’ni açtık. Kır Kahvesi’nde kır havasını yaratacak, vatandaşlarımızın oraya gidip rahat rahat yemeklerini yiyebileceği, simitlerini alabileceği, çayını içebileceği bir konsept oluşturduk. Daha sonra Bizden Kafe’mizi açtık. Bizden’le vatandaşlarımıza alakart servis yapabileceğimiz, yemeklerini yiyebileceği, kahvelerini içebileceği bir kafe açtık. Orada Mersin’in değerli sanatçılarının, sporcularının, geçmişten günümüze gelen büyük isimlerinin portreleriyle bir konsept oluşturduk” ifadelerine yer verdi.

Yöreden Kafe ile üretici kadınlara destek

Sahile ikinci bir Bakkal daha kazandırdıktan sonra Yöreden Kafe’yi açtıklarını vurgulayan Yıldız, “Vatandaşlarımız Yöreden Kafe’ye geldiklerinde uygun fiyatla ve kaliteli hizmetle kahvaltı yapabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar. Buradaki ürünlerin birçoğunu kadın kooperatiflerinden alıyoruz. Aynı zamanda burada yapılan içli köfteleri, mantıları ve buna benzer hamur işlerini de ev hanımlarından alıyoruz” dedi.

Tarsusi ve Survivor kafeler de açıldı

Yöreden’in ardından sırayla Tarsusi Kafe’yi, ardından da sahilde Survivor Parkuru yanındaki Survivor Kafe’yi açtıklarına dikkat çeken Yıldız, “Survivor Kafe ile genellikle çocuklu ailelerin gelip hem çok uygun fiyatla hizmet alabildiği hem de çocukların Survivor Parkuru’ndan faydalanabildiği bir alan oluşturduk. Bunu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

Ekmek Arası Büfe yoğun ilgi gördü

Marina Akustik Park Konserleri’nin düzenlediği çim alanda açtıkları Ekmek Arası Büfe’den de bahseden Yıldız, “Ekmek Arası’na da hem görüntüsü hem de içinde bulundurduğumuz ürünler açısından vatandaşlarımızın ilgisi çok büyük. Bunların sayısını artıracağız. Sayısını artırırken de hepsinin konseptini farklı hale getirmek istiyoruz. Aynı tarzda bir de tatlı konsepti olabilir. Bunların üzerinde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Misafirlerimize güler yüzle hizmet veriyoruz”

Yöreden Kafe Servis Personeli Ece Şimşek, yaptığı işten mutlu olduğunu belirterek, “Burada misafirlerimize güler yüzle hizmet veriyoruz. Onlar da bu aile ortamından çok memnun kalıyorlar” dedi.

“Sahile renk kattı, her şeyi 10 numara”

Mersinli vatandaşlardan Orhan Candan, sahilde açılan kafelerden memnun olduğunu vurgulayarak, “Sahile renk kattı. Vatandaşlar açısından büyük avantaj. İnsanlar burada yeme-içme ihtiyacını giderirken deniz havası alıyor. Manzara güzel. Vahap Seçer’in gelmesi iyi oldu. Sanki belediye kafesi değil de sosyete kafesi, aileye yönelik, ilgi çekici bir kafe. Hem ilgi çekici hem temiz. Her şeyi 10 numara” diye konuştu.

“Niğde’den geldiğimizde böyle kafeleri görmek bizi mutlu ediyor”

Niğde’den tatil için gelen vatandaşlardan Gülin Baykan, her sene 2-3 defa Mersin’e gelip Büyükşehir’in kafelerini tercih ettiklerini belirterek, “Hep de burası denk geliyor. Çünkü alıştık. Lezzetler de güzel. En son Temmuz ayında gelmiştik. Özellikle deniz kenarında böyle bir yerin olması çok güzel bir düşünce. Arkadaşlar da ilgililer. Niğde’den gelen misafirler olarak çok teşekkür ediyoruz. Devamını da diliyoruz. Bizler 2 ayda bir geliyoruz. Geldiğimizde de böyle kafeleri görmek bizi mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.