Mersin Büyükşehir, 3. Çevre Yolu yenileme çalışmalarını başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3. Çevre Yolu’nun yapım ve düzenleme çalışmalarını başlattı. 3 şeritlik araç yolu, bisiklet ve yaya yollarının yapılacağı projeyle 3. Çevre Yolu ana arter haline gelecek. Çalışmalar tamamlandığında sürücüler daha rahat ve konforlu seyahat edebilecekleri yollara kavuşurken, bisiklet sürücüleri ve yayalar da güvenle geçiş yapabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından 3. Çevre Yolu’nun yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. 3 şerit araç yolu, bisiklet ve yaya yollarının yapılacağı proje ile 3. Çevre Yolu ana arter haline gelecek.

Çalışmalar hızla başlatıldı

Milli Mücahit Rıfat Uslu ile Ali Kaya Mutlu Caddeleri güzergahında Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasındaki 6 bin 75 metre uzunluğundaki yolu kapsayan çalışmalar sonunda 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olacak. 4. Çevre Yolu için yapılan uygulamaların benzerlerinin gerçekleştirileceği çalışma sayesinde sürücüler daha rahat ve konforlu seyahat edebilecekleri yollara kavuşurken, bisiklet sürücüleri ve yayalar da güvenle geçiş yapabilecek.

Başkan Seçer: “Bu yılın sonuna kadar çalışmalarımız sonra ermiş olacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis toplantısında 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarının başladığını, mevcut yolun şu anki durumundan daha güzel, trafiğin seyrine katkı sunacak bir ana arter haline geleceğini belirterek, “6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı an itibariyle başlattık. Şu anda orada hummalı bir çalışma başlamış durumda. 4. Çevre Yolu’nda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. Çevre Yolu’nda yapmayı planlıyoruz. 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak düzenleyeceğiz. Gidiş-geliş olarak düşünürseniz her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sonra ermiş olacak” dedi.

Alternatif güzergahlar da belirlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3. Çevre Yolu çalışmaları kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergahları da belirledi. Buna göre 13. Cadde batı geliş istikametinden gelen araçlar, sağa 36. Cadde istikametine dönüp Okan Merzeci Bulvarı’na katılabilecekler. 13. Cadde doğu istikametinden gelen araçlar; güneye inip mezarlık alt kavşağından sağa dönerek, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’na katılabilecekler. Okan Merzeci Bulvarı’ndan 201. Cadde’ye giren araçlar; 210. Cadde’ye dönecek, oradan da 203. Cadde’ye katılarak 13. Cadde’ye girebilecekler. Ayrıca 13. Cadde doğu-batı yönünde tek şerit olarak gidiş-geliş yapılabilecek.