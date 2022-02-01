Mersin Büyükşehir, 50 ton daha patates ve soğan dağıtmaya başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 Aralık 2021’de başladığı patates ve soğan dağıtımlarının ikinci etabına geçti. İlk etap dağıtımlarında 100 bin kilogram patates ve soğanı 13 ilçede vatandaşlara dağıtan Büyükşehir, ikinci etapta ise 5 kilo patates ve 5 kilo soğandan oluşan toplam 50 bin kilogramlık ürünleri vatandaşlara ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 Aralık 2021’de başladığı patates ve soğan dağıtımlarının 50 bin kilogramlık ikinci etap dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, ilk etap dağıtımlarda toplam 100 bin kilogram patates ve soğanı vatandaşlara ulaştırmıştı.

Başkan Seçer, “Bir anlamda halkın kendi parasını kendisine iade ediyoruz” demişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı patates ve soğan dağıtımları sürüyor. İlk etapta 5 kilogram patates ve 5 kilogram soğandan oluşan toplam 10 kilogramlık ürünleri 13 ilçede vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir, toplam 100 bin kilogramlık patates ve soğan dağıtımlarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “Bir anlamda halkın kendi parasını kendisine iade ediyoruz” sözleriyle ifade ettiği destekler sürerken, patates ve soğanın ikinci etap dağıtımları başladı.

100 bin kilogramın ardından 50 bin kilogram daha dağıtılıyor

İkinci etap dağıtımları kapsamında toplam 50 bin kilogram patates ve soğan Büyükşehir Belediyesi’nin Aşhane personeli tarafından 5’er kilogramlık poşetlere yerleştirildi. 13 ilçede gerçekleştirilen dağıtımlar için yola çıkan araçların bir adresi de Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi oldu.

“Dar gelirli vatandaşların olduğu mahallelerde bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, sürdürülen çalışmayla ilgili olarak, “5 kilo soğan ve 5 kilo patates olmak üzere ilk etapta 100 bin kilogram dağıtım gerçekleştirdik. Şu anda da ikinci etabına geçmiş bulunuyoruz. Bu etapta da patates ve soğan dağıtımlarında 50 tona ulaşıyoruz. 5’er kilo soğan ve patatesle dar gelirli vatandaşın mutfağına destek olmaya devam ediyoruz. Bu dağıtımları Mersin’in 13 ilçesinde, daha çok dar gelirli vatandaşların olduğu mahallelerde gerçekleştiriyoruz.”

“Aldığımız maaş yetmiyor ki”

Patates ve soğan dağıtımlarından faydalanan vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Bir evde 3 kişi yaşadıklarını belirten Bekir Kuzu, “Oğlan çalışıyor, ben emekliyim. Aldığımız maaş yetmiyor ki. Toplasan evde 3 kişiyiz ama 460 lira elektrik gelmiş. Pazar pazar dolaşıp nerede ucuzsa oradan alıyoruz. Bir domates 13 lira olmuş. Hepsinden yarımşar kilo aldık. Patates, soğan da 5-6 lira, alamıyoruz. Her şey pahalı. Bu desteklerden memnunuz” dedi.

“Çok zor, alamıyoruz, zorlanıyoruz”

Destekten yararlanan Çiğdem Turgut ise bir evde 7 kişi yaşadıklarını ve 4 çocuğa baktıklarını söyledi. Çocukların patates kızartmasını sevdiğini vurgulayan Turgut, “Çok zor, alamıyoruz, zorlanıyoruz. Çocuklar da okuyor. O yüzden zor oluyor. Belediye Başkanımız patates ve soğan göndermişti, onları aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çocuklara patates kızartırız bol bol” diye konuştu.

“3-4 tane patates alıyorsun, 6 lira”

Bir emekli maaşıyla geçindiklerini belirten Raziye Arbas, “2 kişi yaşıyoruz. Paldır küldür gidiyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz” derken, eşi Bekir Arbas ise “Patates pahalı. 3-4 tane patates alıyorsun, 6 lira. Domates 10 lira olmuş. Görülmemiş bir şey” diye konuştu.

“Her şeyin fiyatı iki katı olmuş”

Kurt ailesi de her şeyin fiyatının arttığına dikkat çekti. Naci Kurt, “Her şeyin fiyatı iki katı olmuş. Alamıyoruz. Şu anda patates, soğan geldi. Ondan önce unumuz geldi” dedi. Eşi ise 3 Ocak Mahallesi’nde yaşadıklarını belirterek “Unutulmuş bir mahalleydi burası, sucu bile buranın var olduğunu bilmiyordu. Vahap Başkanın sayesinde bu mahalle var oldu” ifadelerine yer verdi.