Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer metroyu değerlendirdi: ''Bunun adı bal gibi engellemedir''

Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesinde hafta sonu sürdürdüğü ziyaretlerin ardından, bir yerel televizyon kanalının konuğu oldu. Gazeteci Ahmet Özdemir'in sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, 3 yılı aşkın süredir hayata geçirdikleri projeler ve Mersin'in geleceğini ilgilendiren önemli yatırımlarla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Gaziantep’te yaşanan trafik kazasına değinerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Çok üzüldüm. Gerçekten katliam gibi kaza diyebiliriz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Mut ilçesindeki programa Sertavul’dan başladıklarını ve Kelceköy’de bitirdiklerini belirten Başkan Seçer, Anamur’dan Tarsus’a kadar kırsal mahallelerin başlıca sorunlarının yol ve su olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, “Bunları çözdüğünüz zaman, diğerleri daha az sorun alanları olarak görülebilir. Ama iki zaruri hizmet bunlar. Vatandaşlarla temas etmek, onları birinci ağızdan dinlemek de bize büyük bir motivasyon sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Yol çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettireceğiz”

Merkezde ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına önemli bir bütçe ayırdıklarını ve çok kaliteli hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Seçer, “Hem merkezde hem de kırsalda çok önemli yol çalışmaları yapılıyor. Anamur’da, Tarsus’ta, Mezitli'de ve daha birçok yerde yapılan yol çalışmaları hem trafiği rahatlatıyor, hem de trafik güvenliğini ve konforunu sağlıyor. Köy yolları da böyle. Yapılan grup yolları, sathi kaplamalar beğeni topluyor. Bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Bütçede en fazla pay ayırdığımız alanların başında yol çalışmaları geliyor. Geçen yıl kullandığımız asfalt miktarı 500 bin ton iken, bu yıl 600 bin ton hedefledik. Fakat görüldüğü kadarıyla bunu da aşacağız ve yıl sonuna kadar tahminimce 700 bin tona ulaşacak. Bu şu demektir; 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol asfalt çalışmalarında çok istikrarlı bir şekilde ağırlığını ortaya koymaya başlamıştır” ifadesini kullandı.

Özellikle büyük cadde ve bulvarlarda yapılan yol çalışmalarında, devletin diğer kurumlarıyla eşgüdümlü bir çalışma yapılması gerektiğine de vurgu yapan Başkan Seçer, “Biz bir cadde veya bulvarda çalışma yapmadan önce, diğer kurumlara da bunu bildiriyoruz. ‘Burada bir çalışmanız varsa gelin yapın, daha sonra izin vermeyiz’ şeklinde uyarımızı yapıyoruz. Çünkü siz yolu yapıyorsunuz, başka bir kurum ertesi gün geliyor yolu açıyor, bu olmaz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmış bir projeyi bu kadar bekletmek anlamsız”

Mersin’de ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak olan Metro projesine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, “Cumhurbaşkanlığının yatırım programına alınmış bir proje, bugün imzada bekliyorsa bunun adı bal gibi engellemedir. Metro projemizin çok pahalı olduğu gibi bilinçsiz ve bilgisiz iddialar yapılıyor. Bunu iddia edenler, Konya Metro’su kaç paraya ihale edilmiş bir baksınlar. Bir yıldır imzayı bekliyoruz. İlk etap 900 milyondu zaten. Metro projesi için çok büyük bir rakam değil. Bir taraftan imzayı bekliyoruz, ama bir taraftan da ben kendi imkanlarım dahilinde devam edeceğim. Fakat bu engellemeye sebep olanlar, Mersin'e ihanet içerisindedir. Bu kadar vizyon darlığı, bu kadar düşünce körlüğü olamaz” diye konuştu. Mersin'in ödediği verginin yarısını ödeyemeyen kentlerin, Mersin'den daha fazla destek aldığını hatırlatan Başkan Seçer, “Bu partizanlığı bir tarafa bırakmak lazım. Geçen yıl Ağustos ayında Meclis’ten yetki alındı. 12 aydır da Hazineden bugün çıkacak, yarın çıkacak diye bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığının yatırım programına alınan bir proje, finansman konusunda niye bu kadar sıkıntıya sokulur ve bekletilir, anlamak mümkün değil” dedi.

“Burada mali veya iktisadi bir sorun yok, tamamen siyasal bir sorun var”

Metro’ya ilişkin değerlendirmelerini Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine dair bilgileri vererek sürdüren Başkan Seçer, “Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ek bütçe ile 6.3 milyar lira bütçesi var, borcu ise 1.5 milyar lira. Bu belediye 2019'da 2 milyar 250 milyon lira borç altındaydı, 2 milyar 250 milyon lira da bütçesi vardı. Yani bütçesi ile borcu birbirine eşitti. Şimdi ise bütçesi, borcunun 4 katı. Bunu görmek lazım. Şunu söylüyorum; metro konusunda mali veya iktisadi bir sorun yok, tamamen siyasal bir sorun var. Mersin'den birileri, bu projenin akamete uğraması için elinden gelen engeli ortaya koyuyor. Buradan bir kez daha söylüyorum; bu engellemeyi yapan siyasetçiler kim ise, Mersin'e ihanet ediyorlar. Onların vebali çok büyük” diye konuştu.

“Tarımsal desteklerle üreticiye katkı sunuyoruz”

Kent genelinde gerçekleştirdikleri tarımsal destekler konusunda da bilgi veren Başkan Seçer, “Üreticilerimize, birçok kalemde tarımsal destek veriyoruz. Aslında bu işler Belediyenin görevi değil. Peki, Büyükşehir bu katkıyı neden yapıyor? Çünkü, üreticinin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Küçük aile işletmelerinin ayakta kalabilmesi için bu destekleri yapıyoruz. Mesela 50 lira olan sulama borusunun metresi, 1,5 sene içerisinde 4 katına çıktı. Ama yine de sulama kooperatiflerine boru desteği, girdi temininde destek, alet-edevat desteği, hayvancılık projesi desteği vermeye, tohum-fide-fidan gibi bütün girdilerde katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Hedefimiz Mersin’i bir marka kent haline getirmek”

Son 3,5 yıl içinde kent genelinde birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerine değinen Başkan Seçer, “Fen işleri de, Sosyal hizmetler de, Sağlık hizmetleri de, diğer tüm birimlerimiz de çalışıyor. Kadınımıza, çocuğumuza, gencimize, yaşlımıza dokunuyoruz. Kültüre de önem ve değer veriyoruz. Çünkü Mersin gelişsin, kalkınsın, marka kent olsun istiyoruz. Fakat, marka kent olmanın da bazı koşulları var. Öncelikle belli bir refahınız olacak. Eğitim düzeyiniz yüksek olacak. Yollarınızın standardı yüksek olacak. Toplu taşıma, metro gibi toplu taşıma sistemleriniz olacak. Bir havalimanınız olacak. Mevcut limanın iskele mesafesini uzatarak, denizi doldurarak, alelacele, gereksiz, silueti bozacak, kentin içine doğru yönelen bir projeden vazgeçip, bunun 5-6 katı büyüklüğünde elleçleme kapasitesine sahip ana konteyner limanı yapalım diyoruz. Liman kentiyiz, ticaret kentiyiz, tarım kentiyiz. Kentimizde turizm olsun, sanayi olsun, lojistik olsun, havayolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, karayolu koridoru olsun veya daha da gelişsin istiyoruz. Zaten kentimizin coğrafi konumumu da buna müsait. Transit ticaret için çok uygun bir yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

“15 yıldır yapılan düzenlemeler, yerel iradeyi bypass etti”

Yerel yönetimlere danışılmadan Mersin'de yapılan çalışmalara dair de sıkıntılarını dile getiren Başkan Seçer, “Bu maalesef artık gelenek oldu. Son 15 yıldır yapılan düzenlemeler, maalesef yerel iradeyi bypass etti. Siz yerel yönetim olarak, mesela bir konuda imar değişikliğini uygun görmüyorsunuz. Karşı taraf bunu hemen Çevre Bakanlığı’na götürerek, orada istediği uygulamayı yaptırıyor. Son günlerde Meclis’te konu olan ‘su sporları merkezi’, yine PTT’nin yeriyle ilgili yaşanan tartışmalar buna örnek. 1/5.000'lik planlarda bu yerler sosyal alan olarak işaretlenmiş, ama Çevre Bakanlığı turizm-konut ya da ticaret-konut statüsü ile bunun satışının yolunu açıyor. Bu tip şeyler maalesef Ankara kaynaklı devam ediyor. Liman da aynı şekilde, birçok konu var. Yani şu anda Mersin'de onlarca konu bu şekilde, resen Çevre Bakanlığı’nın çalışmalarıyla bizden bağımsız, bizden habersiz uygulanıyor. Bazen prosedür gereği, mevzuat gereği bizden izin isteniyor, ama uygulamada bunun herhangi bir tesiri olmuyor. Buraya bu düzenlemeyi yapmam uygun mu diye soruyor. Sen istediğin kadar ‘uygun değil’ de, o yine bildiğini okuyor” diye konuştu.

“Mersin’de bir ana konteyner limanı yapılmalı”

İktidarın gücünü kullanarak rant yaratma olayına tamamen karşı olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Kısa yoldan para kazanmak, siyasi erki kullanarak para kazanmak, bir şekilde iktidardaki siyasi partiye dayanarak bir yerlerde güç sahibi olmak ya da bir rant sahibi olmak gibi işlere ben karşıyım. Ben diyorum ki, Mersin’de ana konteyner limanı yapılsın. Mevcut liman olduğu gibi devam etsin. Bakın 2022 yatırım programında ana konteyner limanı var. Hani Mersin ibaresi kalktı, Doğu Akdeniz oldu ama hala hükümet kanadı diyor ki, Mersin'i kastediyor. O da tartışılır bir konu. Dolayısıyla STK'lara da bu konuda büyük iş düşüyor” dedi.

“Eylül'ün ilk haftası “Sarı Limonların” son finalini de yapacağız”

Mersin’de toplu taşıma filosuna kazandırılan otobüsler hakkında da konuşan Başkan Seçer, “Mersin’e toplam 272 toplu taşıma aracı söz vermiştim. Bunların önemli bir kısmı geldi ve şu anda hizmette. Eylül'ün ilk haftası finali yapacağız. 118 otobüs demiştim. Bu ay içerisinde tamamlanıyor. 40 adetlik bir parti geldi. Şu an yeni gelenler var. 40 adedin plakaları takıldı, şu anda seferde. 118'i de tamamlayacağız. Çok şükür mahcup olmuyoruz. 272 otobüs tamamlanmış oluyor ve 2029'a kadar da Mersinlilerin başka otobüse ihtiyacı yok. Gerekirse yine takviyeler yapacağız, yeni güzergahlar açacağız” ifadesini kullandı. Otobüs yerleşkesine de değinen Başkan Seçer, “Toroslar'daki eski çöp alanını değerlendirdik. Zemini sağlamlaştırmak adına birçok altyapı çalışması yaptık. Orası şu anda muazzam bir otobüs yerleşkesi oluyor. Tamir bakım atölyeleri, yıkama atölyesi, CNG'li dolum tesisi, akaryakıt dolum tesisi, işçilerimizin, çalışanlarımızın soyunma, giyinme kabinlerinden temiz duşlarına kadar muazzam modern bir tesis oldu. En geç Eylül ayı sonuna kadar hizmete açacağız” dedi.

“Halk plajları her ilçedeki ilçe belediyesine ait”

Sahillerin temizliği konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Başkan Seçer, “Meclis’te de gündeme getirdim. Mersin’de 12 plaj bize ait. Diğer halk plajları her ilçedeki ilçe belediyesine ait. Örneğin Susanoğlu. Buranın Denizkızı’na ait bölümü var. Bu bölümden Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik birimi ya da Denizkızı şirketi sorumludur, ama halk plajı kısmı Silifke Belediyesi’nin. Bir başka örnek Akdeniz’de bulunan Kazanlı Plajı, Mezitli’de bulunan halk plajı. Bunların Akdeniz’de olanı Akdeniz Belediyesi’nde, Mezitli’de olanı Mezitli Belediyesi’nde. Halk plajlarının tamamı ilçe belediyelerinin sorumluluğunda. Bu husus, Çevre Bakanlığı’nın Eylem Planı’nda da var. İlçe belediyelerimiz kendi sorumluluğundaki sahilleri temizlerse, çöpleri zamanında toplayıp bizim terfi istasyonlarımıza getirirse, hiçbir sorun olmaz” diye konuştu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi kaliteli iş yapar”

Son olarak kent merkezinde yapımı süren meydan ve katlı otopark çalışması hakkında bilgi veren Başkan Seçer, “O proje bu ay içerisinde bitecek. Tabi ki biz her konuda olduğu gibi yasalar çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Biraz da onun için gecikiyor. Normalde çok süratli iş yapıyoruz. Şimdi Dikenliyol’a başladık mesela. Kuzey-güney ilk battı çıktı. Hem Demokrasi Katlı Kavşağı’nı rahatlatacak, hem de Sevgi Katlı Kavşağı’nı. 75 günde tamamlanacak. Daha sonra Beşyol’u da kapatacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi kaliteli ve zamanında iş yapar. Halkın gözünü boyamak için, gereksiz iş yapıp israf yapmayız. Ben aynı zamanda kendimi de denetliyorum. Nasıl denetliyorum? Vicdanım var. Vicdandan daha büyük denetim mekanizması mı olur? Ama kendimi denetlediğim gibi, kendimi halkın yerine koyduğum gibi, halka da bakış açım bir Başkan olarak adaletli. Her iki tarafa da adaletli yaklaşıyorum. Hem kendi icraatlarıma, hem halka sunduğum hizmetlerin kalitesine ve onlardan bana geri dönüşe” ifadelerini kullandı.