Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: ''CHP'li belediyeler algıları tuzla buz etti''

Başkan Seçer, FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. CHP’nin tezkereye hayır oyu vereceğine yönelik açıklamasını doğru bir karar olarak nitelendiren Başkan Seçer, bölgedeki çatışma ortamından en fazla etkilenen illerden birisinin Mersin olduğuna dikkat çekti.

Seçer, “Orada bir an önce savaş ortamının ortadan kalkması, huzurun, barışın sağlanması gerekiyor” dedi. Seçer, CHP iktidarında Suriye ile tüm sorunların çözüleceğini belirterek, “Şunu da açıklıkla ifade edeyim; Suriye’ye gidecek ilk belediye başkanlarından bir tanesi de ben olurum” diye konuştu.

Belediyecilikte sosyal hizmetin önemini vurgulayan Seçer, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler algıları tuzla buz etti. Belediyecilik sadece beton, yol, büyük büyük binalar, imar rantı değil; belediyecilik halkımızın tam gönlüne girmek, soğuk havada onun yanında olup ortamı ısıtmak, sıcak havada ortamı soğutmak, açken doyurmak, acı çekerken onun acısını dindirmek; belediyecilik bu. Bir sosyal devlette, vatandaşın annesi, babası, dayısı değil devleti olur” diye konuştu. Mersin’in muazzam ve vizyon ortaya koyan bir kent olduğunu kaydeden Seçer, “Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin’i kimse tutamaz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının canlı yayın konuğu oldu. CHP’nin tezkereye hayır oyu vereceğine yönelik açıklamasını değerlendiren Başkan Seçer, Suriye’de savaşın bitmesi, huzurun ve barışın bir an önce sağlanması gerektiğini söyledi. Sosyal belediyecilikte hayata geçirdikleri hizmetleri anlatan Seçer, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler algıları tuzla buz etti. Bir sosyal devlette, vatandaşın annesi, babası, dayısı değil devleti olur” dedi.

“Mersin’de yaşayan ailelerin Suriye’de hala bağlantıları var”

Başkan Seçer, Mersin’de 220 bin civarı kayıtlı Suriyeli’nin olduğunu, bu sayının kayıt dışı Suriyelilerle birlikte 350-400 bini bulduğunu söyledi. Tezkereye CHP’nin hayır oyu vereceğini açıklamasını doğru bir karar olarak değerlendiren Seçer, tezkerenin süresi ve içeriğiyle ilgili birçok belirsizlik bulunduğunu vurguladı. Seçer, “Cumhuriyet Halk Partisi grubu bence doğru olanı yaptı. Burada tabii terörle mücadeleyle, Suriye’yle ya da komşularla ilişkileri ayırmak lazım. Hepimiz teröre karşıyız. Nereden gelirse gelsin. Hangi gerekçeyle olursa olsun, terörün yanında durmak ya da desteklemek mümkün değil ama şimdi Suriye, yani düşünün; Suriye’de bizim soydaşlarımız var. Orada akrabalık ilişkilerimiz var. 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı dağılırken, öncesine gittiğiniz zaman biz tebaayız. Adana’da, Hatay’da, Mersin’de yaşayan ailelerin orada hala bağlantıları var” diye konuştu.

“Bir an önce Suriye’yle ilişkileri düzeltelim”

Bölgedeki olumsuzlardan en fazla etkilenen illerden birisinin Mersin olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Biz orada bu çatışma ve kaos ortamının olmasını arzu etmeyiz. Bir an önce Suriye’yle ilişkileri düzeltelim” ifadelerine yer verdi. Türkiye’de iktidar değişimiyle birlikte Suriye’de hiçbir problemin kalmayacağına da dikkat çeken Başkan Seçer, “Sayın Kılıçdaroğlu da bu açıklamaları yaptı; biz iktidara gelir gelmez nerede büyükelçiliklerimiz kapatılmış, gidip ilk olarak orada büyükelçiliklerimizi açacağız ve müzakere sürecini başlatacağız. Şunu da açıklıkla ifade edeyim; Suriye’ye gidecek ilk belediye başkanlarından bir tanesi de ben olurum. Bizim alıp veremediğimiz nedir? Aynı tebaada yaşamışız, aynı imparatorluğun çatısı altında. Aynı kaderi paylaşmışız. Geçmişimiz, günümüz, geleceğimiz” dedi. Seçer, Mersin’de yaşayan insanların Suriye ile dostluk, akrabalık ve ticari ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, “Orada bir an önce savaş ortamının ortadan kalkması gerekiyor, huzurun, barışın sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

“Cumhuriyet Halk Partili belediyeler algıları tuzla buz etti”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde zaman zaman güzel tartışmalar yaşandığını, Meclis üyeleri ile aralarında bir sorun olmadığını ifade eden Seçer, ortak hedeflerinin Mersin olduğunu vurguladı. Zaman zaman farklı partilere mensup Meclis üyelerinden hayata geçirdikleri hizmetlere yönelik teşekkürler aldıklarını kaydeden Seçer, “Hep söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partili belediyeler algıları tuzla buz etti. Hani, ‘Fakiri fukarayı bilmez, yardımcı olmaz, sosyal yardımları kesecek? Bunlar belediyeleri, ülkeyi idare edemez?’ Demek ki farklı şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik halkımızın gönlüne girmek”

Mersin’in tarım, sanayi, ticaret, liman ve bu sektörlerin yarattığı lojistik anlamında zengin bir kent olduğunu belirten Başkan Seçer, Türkiye’de en yüksek vergiyi ödeyen kentlerin başında geldiklerini söyledi. Seçer, Mersin’in gelir adaletsizliğinde Türkiye’de 2. sırada olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politikaları öncelediklerini belirterek, “Belediyecilik sadece beton değil, yol değil, büyük büyük binalar değil, imar rantı değil; belediyecilik halkımızın tam gönlüne girmek, soğuk havada onun yanında olup ortamı ısıtmak, sıcak havada ortamı soğutmak, açken doyurmak, acı çekerken onun acısını dindirmek, belediyecilik bu. Millet İttifakı'nın ya da Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin tam da yaptığı şu anda bu. Onun için ezber bozuldu. Ama bunu oy kaygısıyla yapmıyoruz bakın burası çok önemli. Bunu insani duygularla yapıyoruz” dedi.

Mahalle Mutfakları’nın sayısı 30’a ulaşacak

Sosyal hizmet konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Aşhane hizmetine değindi. Aşhanede pişirilen 3 çeşit yemeğin kent merkezi ve ilçelerde dezavantajlı birçok mahallede kurulan Mahalle Mutfakları ile vatandaşa 3 TL’ye ulaştırıldığını vurgulayan Seçer, şu anda 24 noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları’nın sayısını 30’a ulaştıracaklarını söyledi. Seçer, yaş almış ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara da yemeklerini ücretsiz ulaştırdıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin Dosthane hizmetinden de bahseden Başkan Seçer, “Bir sosyal devlette, vatandaşın annesi, babası, dayısı değil. Nedir dayısı? Bırakalım artık bu söylemleri. Devleti olur, sosyal devleti. Anayasal bir devleti olur. Hukuku olur, kanunu olur, nizamı olur. Devlet vatandaşına bakmak zorunda. Güvenliğini sağlamak zorunda. Temiz bir çevre sağlamak zorunda. Gerekiyorsa sağlık hizmetlerini bedava vermek. Karnını doyurmak zorunda. Yuvasını yapmak zorunda. Kışın başını sokacak bir evinin olmaması durumunda onu yapmak zorunda ihtiyacı varsa buna. Devlet budur” dedi.

Kır Çiçekleri projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Seçer, kırsal mahallelerde yaşayan 10-12 yaş grubundaki kız çocuklarını içeren projenin fırsat eşitliği yaratma amacı taşıdığını söyledi.

“Metroyu bir toplu taşıma projesinin ötesine taşıyalım dedik”

Başkan Seçer, Mersin’in kurtuluşunun 100. yılı olan 3 Ocak 2022’de ilk temeli atılması planlanan Mersin Metrosu’na dair de açıklamalarda bulundu. “Metroyu bir toplu taşıma projesinin ötesine taşıyalım dedik” ifadesine yer veren Seçer, şunları söyledi:

“Mersin çok kozmopolit bir yer. Mersin, Türkiye’nin özeti. Merkezde 4 ilçe var. 4 merkez ilçede sosyokültürel, sosyoekonomik yapı çok farklı. Şimdi yaptığımız 34.4 kilometrelik bir raylı sistem. İlk etapta 13.4 kilometre yeraltından geleceğiz. Doğu-batı aksından yeraltı metrosu. Zaten bize en çok maliyet getirecek olan bu proje. Sonra ikinci etapta Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi, o bölge çok hızlı gelişiyor. Orada da 8.4 kilometrelik bir tramvay hattı, bir ring düşünüyoruz. Yine metroya bağlayacağız. Şu anda ilk etapta, birinci etabın doğu noktasında, Tren Garı’nın olduğu, eski otogarın olduğu bölgeden de Şehir Hastanesi’ne ve yeni otogara çıkacağız.”

Mersin Metrosu’nu medeniyet projesi olarak değerlendiren Başkan Seçer, projenin kentte sosyokültürel ve sosyoekonomik açıdan birçok sorunu çözeceğini vurguladı. Seçer, “Amerika’nın, İngiltere’nin, Paris’in ya da Rusya’nın yaptığı 100 yıl, 150 yıl önceki projeleri biz 2021 Türkiye’sinde şu anda Mersin’de yapacağız. Çok gözümde büyüttüğüm bir olay değil, onu da söyleyeyim. Şu anda İstanbul’dayız. 200 kilometre yaklaşık raylı sistemi var İstanbul’un ve 6 noktada da raylı sistem çalışması var. İstanbul bu noktalarda. Neden Mersin olmasın? Mersin’in neyi eksik?” ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde proje için 900 milyon liralık borçlanma yetkisi verildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Şu anda imzada bekliyor Hazine’de. Kısa bir süre içerisinde imzalanacağını umut ediyoruz” dedi.

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla bir Lojistik Zirvesi gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Mersin’in filo açısından lojistikte Türkiye’deki en güçlü illerin başında geldiğini söyledi. Lojistik sektörünün kente sunduğu imkanlara da değinen Seçer, “Şimdi jeostratejisine bakın. Şu anda lokasyonuna bakın. Doğu Akdeniz çanağının Türkiye'nin en yüksek elleçleme miktarına sahip limanının kenti. Tarım var, turizm var, sanayi var, diğer üretimler, aklınıza ne gelirse, Liman'ın getirdiği bir yük var. Bütün bunlar lojistik sektörünü devasa hale getiriyor” diye konuştu. Başkan Seçer, Mersin için büyük önem taşıyan ana konteyner limanı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin’i kimse tutamaz”

Mersin’in muazzam ve vizyon ortaya koyan bir kent olduğunu kaydeden Seçer, “İnşallah Allah'ın izniyle bizle beraber de çok daha büyük vizyon ortaya koyacak” dedi. Şu anda Mersin’de 400 bin geçici koruma altında Suriyeli’nin barındığını ifade eden Seçer, “Bu yükü taşıyor. Bu kente de yazık, bu kentin insanına da yazık. Bizim 1 milyon 868 bin yerli nüfusumuz var. Ama misafirlerle beraber 2.3 milyonlara çıkıyor. Şimdi siz 5., 6., 7. sırada merkezi hükümet olarak vergi alıyorsanız, geri dönüşü de ona göre sağlayacaksınız. 81 il arasında merkezden yatırım alan 22, 23, 24, 25. sırada kent durumundasınız. Merkezi hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin’i kimse tutamaz. Şu anda tutamıyor, zorluyor” dedi.

“Ben Mersin'e katkı yapmak istiyorum”

İsmail Küçükkaya’nın “Bu isteği Cumhurbaşkanı ile de konuşun, geçen Mersin’e geldi görüştünüz mü?” sorusu üzerine Başkan Seçer, şu açıklamalarda bulundu:

“Maalesef çok arzu ettim, çok rica ettim. AK Parti yöneticilerinden, siyasetçilerinden. Benim hakkımdır. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bakın buradan ilk kez bir şey anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Mersin’e gelişi bize de bildirildi. Gittik Sayın Cumhurbaşkanı’nı karşıladık, önümüzü ilikledik, biz de kendisine saygıda kusur etmedik. Dedim ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı ile 10 dakika görüşmek istiyorum. 11 dakika değil. Kentimle ilgili bazı hususlar var. Bunu rica edeceğim.’ Önce, ‘Yoğunluk, yarın görüşürsünüz vesaire’. Ertesi gün bir açılış töreni düzenlendi. Ben de gittim ama bakın oraya ben AK Parti'nin Genel Başkanı’nın toplantısına gitmedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı’nın toplantısına gittim. Başta Sayın Kılıçdaroğlu'na, muhalefete, yine ağzına geleni söyledi. Biz bunları da sineye çekiyoruz. Sonra oradan ben yine ayrılıp gitmek zorunda kaldım ve Cumhurbaşkanı da kentten ayrıldı gitti. Şimdi size soruyorum, bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı, hele hele oraya konuk olacak, hele hele o kentin Büyükşehir Belediye Başkanı gidecek, karşılayacak, saygıda kusur etmeyecek ama 10 dakika görüşemeyecek. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz, nasıl fayda sağlayacağız? Ben Mersin'e nasıl fayda sağlayacağım? Orada olumsuzlukları nasıl aktaracağım, birinci ağızdan kime aktaracağım? Kim var Sayın Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu kabinesinin dışında birebir görüşebileceğim hangi sıfatta, hangi makamda insan var Türkiye'de? Büyükşehir Belediye Başkanlığından daha alası var mı bu hakka sahip olan? Ama görüşemiyorsunuz. Ben Mersin'e katkı yapmak istiyorum, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak seçildim. Ama söylüyoruz herkesi kucaklıyoruz. Herkesin belediye başkanıyız.”