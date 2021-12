Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: ''Sanat bizi bir araya getiriyor''

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan “Matruşka” isimli oyunu izledi. Başkan Seçer, Mersin’in kültür ve sanat kenti olduğundan söz ederek, “Burada nefes almak; sanat, bilim yapmak, burada çalışmak ve üretmek çok keyifli. Mersin dostluk, kardeşlik, barış kenti olacaksa bunun da en büyük yolu, en büyük gücü, çimentosu sanattır. Bakın, bizi bir araya getiriyor” dedi.

BAŞKAN VAHAP SEÇER VE MERAL SEÇER “MATRUŞKA” OYUNUNU İZLEDİ

SEÇER: “MERSİN DOSTLUK, KARDEŞLİK VE BARIŞ KENTİ OLACAKSA, BUNUN EN BÜYÜK YOLU VE GÜCÜ SANATTIR”

“SANAT BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR”

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan “Matruşka” isimli oyunu izledi. Başkan Seçer, Mersin’in kültür ve sanat kenti olduğundan söz ederek, “Burada nefes almak; sanat, bilim yapmak, burada çalışmak ve üretmek çok keyifli. Mersin dostluk, kardeşlik, barış kenti olacaksa bunun da en büyük yolu, en büyük gücü, çimentosu sanattır. Bakın, bizi bir araya getiriyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan “Matruşka” isimli oyunu izledi. Başkan Seçer, sanatın birleştirici gücü olduğunu ifade ederek, “Mersin bir dostluk, kardeşlik, barış kenti olacaksa bunun da en büyük yolu, çimentosu sanattır” dedi.

“Sanat bizi bir araya getiriyor”

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu ve Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri ile çok sayıda Mersinli sanatsever izledi. Başkan Seçer, oyunun 2’nci perdesine geçilmeden önce verilen arada sanatçılarla kuliste bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Seçer, oyun bitiminde oyunun gayet başarılı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Ben çok gurur duydum. Mersin çok farklı bir yer. Türkiye’nin incelenmesi, irdelenmesi gereken bir yeri. Demografisi çok farklı, kültürü farklı. Bu coğrafyanın özelliği mi, bu kentin göçlerle büyümüş olmasının nedeni mi; bunu tahlil etmek lazım. Mersin bir insanlık kenti, bir kültür kenti, bir sanat kenti. Çünkü çok kadim bir atmosfer var burada. Çok müthiş imparatorluklar, medeniyetler, farklı semavi dinler, 10 bin yıl önce, 5 bin yıl önce, 8 bin yıl önce burada yaşamış o insanların hala ruhu var, nefesi var; bana öyle geliyor. Onun için de burada yaşamak bir ayrıcalık. Burada nefes almak, sanat yapmak, bilim yapmak, burada çalışmak, üretmek çok keyifli. Mersin bir dostluk kenti olacaksa, Mersin bir kardeşlik kenti, barış kenti olacaksa ki öyle olması gerekiyor, Türkiye’nin her bölgesinden insanlar var, bir de şimdi bölgeden, Orta Doğu’dan insanlar var. Bu gerekli. Bunun da en büyük yolu, en büyük gücü, bunun çimentosu nedir; sanattır. Bakın bizi bir araya getiriyor.”

“Mersin’de ilk kadın sahne makinistimiz var”

Başkan Seçer, sanatçıların çok daha iyisini hak ettiklerini belirterek, “Bizler de Mustafa Kemal’in izinden yürüyoruz. Herkes her şey olabilir. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı da olabilir ama sanatçı olması öyle kolay değil. Hadi çıkın oynayın da göreyim bakalım. Söyleşilerde söylüyorum, sürekli dile getiriyorum; Mersin’de ilk kadın sahne makinistimiz var diye. Şehir Tiyatrosu’nda gerçekten çok değerli sanatçılarımız var. Hepsi hem bu işin doğuştan kabiliyet sahibi hem de eğitimini görmüş böyle pırıl pırıl gençlerimiz. Çok daha güzel oyunlar sahneleyecekler, Mersin halkına çok daha güzel, keyifli akşamlar yaşatacaklar” dedi.

“Yeni prömiyerlerle Mersinli seyircimizle buluşacağız”

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise “Bazen gerçek, bazen yapay krizlerde hep sekteye uğrayan sanat olmuştur. Bunu tersine çeviren biri var ülkemizde; en büyük ekonomik krizde dahi destekleri her zaman artarak devam eden Sayın Vahap Seçer’e teşekkür etmek istiyorum. Ocak’ta, Şubat’ta, Mart’ta yeni birer prömiyerle Mersinli seyircimizle buluşacağız” dedi.

Matruşka, izleyicisinden tam not aldı

Modern insanın, kadının ve erkeğin trajikomik hikâyesinin anlatıldığı oyunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Gizem Koçer ile Güvenç Gümüş sahneye koydu. Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan Matruşka oyununun Genel Sanat Yönetmeni ve Rejisörü Murat Atak, oyunun Yardımcı Yönetmeni Ersen Ocak, Reji Asistanı Burak Sönmez, Sahne Tasarımcısı Alev Tol, Kostüm Kreatörü Funda Çebi iken oyunun Dramaturgu da Taner Çelik’ti. Büyük beğeni toplayan oyun izleyicisinden tam not aldı.