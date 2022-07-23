Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Silifke'de esnafın soru ve taleplerini dinledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Silifke ilçesi Gazi Mahallesi’nde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, “Hayırlı işler” temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Seçer, eşi Meral Seçer’le birlikte Uzuncaburç ve Çaltıbozkır’daki Lavanta bahçelerini gezdi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, saha ziyaretlerinin bir yenisini Silifke ilçesinde gerçekleştirdi. Silifke’nin Gazi Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret eden Başkan Seçer, gezdiği her esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, sohbet etme fırsatı buldu.

Silifke’de Başkan Seçer’e yoğun ilgi

Gazi Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi gören Başkan Seçer, her esnafla tek tek sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Silifke esnafına herhangi bir sorun veya sıkıntı durumunda, Alo 185’i aramaları veya belediyenin TEKSİN uygulamasından faydalanmaları çağrısında bulunan Başkan Seçer, ziyaret boyunca sevgi dolu sözlerle ağırlandı.

Uzuncaburç’u gezdi

Başkan Seçer, Silifke programına 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip Uzuncaburç’la devam etti. Meral Seçer’le birlikte Mersin Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışma yürüttüğü tarihi Uzuncaburç ören yerini gezen Başkan Seçer’e, kazı başkanı Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu eşlik ederek; tarihi yapılar, kalıntılar ve yürütülen çalışma hakkında bilgiler verdi.

Başkan Seçer’in son durağı Lavanta bahçeleri oldu

Başkan Seçer, Silifke programının son durağında ise Çaltıbozkır Lavanta bahçelerini gezdi. Etkileyici bir güzelliğe sahip lavanta bahçelerini gezen Başkan Seçer, Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne geçtiğimiz yıl Mart ayında destek amaçlı verilen buhar distilasyon makinesini de inceledi.

Lavanta ile birlikte toplam 10 farklı yağ üretimi yapan ve kooperatife sunulan makine desteği, üretim sürecini hızlandırdı. Başkan Seçer, yağ üretimi yapılan makinenin başında kooperatif yöneticilerinden bilgiler alarak, makine desteğinin üreticiye sağladığı yararın önemine değindi.