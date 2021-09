Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: ''Ülkeleri eğitim ve bilim kurtarıyor''

Başkan Seçer, Yenişehir ve Mezitli’de iki eğitim kurumunun açılışına katıldı. Ülkeleri eğitim ve bilimin kurtardığını vurgulayan Seçer, “Ülkeleri, toplumları yükselten, hukuk devleti anlayışını, demokrasiyi, insan haklarını, hakça bölüşümü sağlayan, eğitim. Bu yönde önemli, değerli çalışmalar var. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük yatırım, onların eğitimine yapacağımız yatırımdır” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin’de hayata geçirilen hizmetler dolayısıyla Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Umarım Mersin önümüzdeki dönem Çukurova’nın çok daha fazla merkezi olur” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de eğitim ve öğretime katkı sunacak Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ile Mezitli Belediyesi Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi’nin açılış törenlerine katıldı. Her iki tesisin de öğrencilere ve çocuklara katkı sunacağını ifade eden Seçer, ülkeleri eğitim ve bilimin kurtardığını vurguladı.

Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde yapılan törenlere Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile STK temsilcileri katıldı.

“1 yıl içerisinde Türkiye’de yurt sorununun tamamını çözeceğiz”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ileterek konuşmasına başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti olarak 2015 yılından beri çeşitli vaatlerinin olduğunu ve verilen vaatlerin çoğunun da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Şimdi birkaç yıldan beri bir şey daha söylüyoruz; ‘1 yıl içerisinde Türkiye’de yurt sorununun tamamını çözeceğiz’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin yurt sorunu olduğunu söyleyen Ağbaba, “Umarım öğrencilerimiz birçok ilde bu imkandan faydalanır. Türkiye’de belediyelerimiz birçok yerde yurt hizmetlerini açıyor. Vahap Başkan’la da konuştuk. O da önemli yurtları hizmete geçirecek” dedi.

Veli Ağbaba, hizmetlerinden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Mersin, umarım önümüzdeki dönemde onun katkılarıyla, vizyonuyla ki; ben çok yakın tanıyorum sevgili Başkanımızı. Bize de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok katkısı var, umarım Mersin önümüzdeki dönem Çukurova’nın çok daha fazla merkezi olur” diye konuştu.

“Seçtiğiniz aydınlık yüzlü Belediye Başkanlarınıza bakın”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, çocuklara ve gençlere çağdaş ve modern eğitimlerle aydınlık yüzü olan bir gelecek yaratacaklarını belirterek, “Bunu nasıl yapacaksınız diyor musunuz? Seçtiğiniz aydınlık yüzlü Belediye Başkanlarınıza bakın. Bakın, ilçe başkanlarımıza. Neşet Başkanımıza bakın, Abdullah Başkanımıza bakın. Bakın Büyükşehir Belediye Başkanı kardeşim, dostum Vahap Seçer’e. Onlar bundan sonraki hayatlarını, tıpkı sizin çocuklarınız için adadığınız gibi bu ülkenin çocukları için adıyorlar. Size yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizi emanet edeceğimiz yer, devletin sıcak kucağı olmalı”

CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımızdan şunu istemiştir; bu tip kreşler ve yurtlar çok önemlidir. Gençlerimizi emanet edeceğimiz yer, devletin sıcak kucağı olmalı. Belediye Başkanlarımıza, onların yaptığı hizmete teşekkür ediyorum” dedi.

“Mersinimize hayırlı uğurlu olsun”

Özel Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu açılışında konuşma yapan Başkan Seçer, hizmete açılacak olan kurumun çok önemli ve değerli bir çalışma olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mersin her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti. Partimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yoldan ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şiarıyla bu davayı sürdüren Türkiye’nin gelişmesini, çağdaşlaşmasını, aydınlanmasını sağlamak için gece gündüz çalışan mücadele arkadaşlarıyız. Bu dönemde bu anlayışla çalışmak her şeyin ötesinde. Ülkeleri eğitim, bilim kurtarıyor. Ülkeleri, toplumları yükselten, hukuk devleti anlayışını, demokrasiyi, insan haklarını, hakça bölüşümü sağlayan eğitim. Bu yönde önemli, değerli çalışmalar var. Ülkenin her tarafında tüm partimize mensup belediyelerin yaptığı ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üzerine titrediği, sürekli biz Belediye Başkanlarını uyardığı bir konu var; ‘Bütün belediye başkanlarım öncelikli olarak bulunduğu bölgelerde yurt yapacaklar. Önce eğitim, önce çocuklarımız, önce gençlerimiz, geleceğimiz.’ Biz de aynı anlayışla, aynı düşünceyle Sayın Genel Başkanımızın da bu talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bundan önce de böyleydi. Bugüne kadar memleketimizde taş üstüne taş koyan geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanları, milletvekilleri, seçilmiş tüm kardeşlerim, tüm yol arkadaşlarımı saygıyla anıyorum. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum.”

“Çocuklarımıza yapacağımız en büyük yatırım, onların eğitimine yapacağımız yatırımdır”

Başkan Seçer, ardından Mezitli Belediyesi Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi’nin açılışına da katıldı. Burada da bir konuşma yapan Başkan Seçer, “Çok kutsal bir açılış için buradayız. Eğitim kurumu benim nazarımda çok kutsal bir mekan. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük yatırım, onların eğitimine yapacağımız yatırımdır. Önemli, güzel, değerli bir çalışma. Bu dokunuşlar bize yakışan dokunuşlar. Bizler gibi çağdaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden insanlara yakışan tavırlar, davranışlar, çalışmalar. Emeği geçenlere huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.