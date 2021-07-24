Mersin Büyükşehir Belediyesi bayram boyunca hizmete devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, birçok birimiyle Kurban Bayramı boyunca da Mersinlilere hizmet vermeye devam etti. Ekipler, bayramda yoğun bir temizlik çalışması yürütürken, Teksin çağrı personeli ise vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayeti 7/24 karşıladı. Ekipler, bayram konserleri, çocuklara tatlı dağıtımı, mezarlık hazırlıkları ve kurban kesimi gibi birçok çalışmayı yürütürken, Zabıta ve İtfaiye personeli ise 7/24 esasıyla görev başındaydı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bayramda da görev başında olan birçok birimi, vatandaşların huzurlu, mutlu ve coşkulu bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağladı. Temizlik ekipleri bayramda çalışmalarını yoğunlaştırırken, Teksin’de ise vatandaşların talep ve şikayetleri 7/24 karşılandı. Büyükşehir personeli, mezarlıklardan konser alanlarına, mahallelerden mezbahalara kadar birçok noktada bayram boyunca görevini sürdürdü.

Mezarlıklarda dört dörtlük hizmet

Mezarlıklar Dairesi tarafından bayram öncesinde 13 ilçedeki kent mezarlıklarında temizlik, budama, ilaçlama ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlıklarda bayram süresince de vatandaşlara birçok hizmet sunuldu. Arife gününden itibaren kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara girişte su ve el dezenfektanı ikram edilirken, özel gereksinimli, hamile ve yaş almış vatandaşlar için ise mezarlık içi ulaşımlar ring araçlarıyla sağlandı.

Büyükşehir’den vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren toplam 31 kesim noktasında toplam 4 bin 992 adet ücretsiz kurban kesimi gerçekleşti. Bu kesimlerde 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikeri hizmet verdi. 23 mobil kesim ünitesi bayramın yalnızca birinci günü hizmet verirken; Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve Anamur’da yer alan 8 mezbahada ise kesimler bayram boyu sürdü.

Kentin 35 noktasında ‘Bayram Konserleri’

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Anamur’dan Tarsus’a, yaylalardan sahillere kadar 13 ilçenin toplam 35 noktasında ‘Bayram Konserleri’ düzenledi. Yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerde Mersinliler coşku dolu bir bayram yaşadı. Bu bayram, Mersin’de karnaval havasında geçti.

Teksin, bayramda her türlü talep ve şikayeti karşıladı

Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi, bayram boyunca da 7/24 esasıyla çalıştı. Teksin çağrı personeli, Alo 185 üzerinden kendilerine ulaşan vatandaşların tüm talep, şikayet ve teşekkürlerini karşılayarak, kayıt oluşturdu. Kayıt altına alınan bildirimler, ilgili birimlere aktarıldı. Bu sayede vatandaşların sorunları bayram süresince de hızla çözüme kavuştu. Vatandaşlar, Büyükşehir ve MESKİ’yle ilgili her türlü talep ve sorununa bayramda da Teksin sayesinde karşılık buldu.

MESKİ, sorunlara anında müdahale sağladı

MESKİ’nin birçok birimi de bayram boyunca 7/24 görev başındaydı. Teksin üzerinden kendilerine ulaşan sorunlara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların bayramda yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçti. Bayramdaki nüfus yoğunluğu nedeniyle artan su tüketiminin oluşturabileceği sorunlara karşı MESKİ’nin SCADA Merkezi’nden de su basınçları anlık olarak takip edildi.

Zabıta ve İtfaiye bayramda da 24 saat görevdeydi

İtfaiye ve Zabıta personeli de 7/24 esasıyla görev başındaydı. Zabıta ekipleri kurban kesim noktalarından konser alanlarına kadar pek çok alanda görev yürüttü. Zabıta ekipleri bayramda denetimlerini sürdürerek, vatandaşların güvenli günler geçirmelerini sağladı.

İtfaiye ekipleri ise her türlü soruna karşı 24 saat teyakkuzda bekleyerek, gelen ihbarlara hızla müdahale etti.

Çocuklara bu bayram 20 bin tatlı dağıtıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi ise bu bayram da çocukların yüzünü güldürdü. Önceki senelerde şeker dağıtımı yapan ekipler, bu bayram 5 ilçenin 25 dezavantajlı mahallesindeki çocuklara mamul, limonata ve dondurmadan oluşan toplam 20 bin ürün dağıttı. Mahallelerinde ‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ araçlarını gören çocuklar, kendilerine dağıtılan ürünlerle tatlı bir bayram yaşadı.

Bayram boyu ücretsiz toplu taşıma hizmeti

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın toplu taşıma araçları bayramda vatandaşları ücretsiz taşıdı. Yaylardan tatil bölgelerine kadar pek çok noktadaki hatları bayramda ücretsiz kullanan vatandaşlar, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etti. Araçlar düzenli olarak dezenfekte edilirken, yoğun seyahat edilen yerlere ise ek seferler konuldu.

Temizlik ve ilaçlama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bayramda Büyükşehir’in temizlik ekipleri ise yoğun bir çalışma yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler cadde, kaldırım ve bulvarları temizlerken; Park ve Bahçeler Dairesi’nin ekipleri ise yeşil alanlara yöneldi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 110 kişilik ekiple temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü. Cadde ve kaldırımları bayram boyu temiz tutan ekipler, Teksin’den gelen talep ve şikayetlere de anında dönüş sağladı.

“Mersinimizi tertemiz, yaşanılabilir bir kent galine getiriyoruz”

Bayramda, vatandaşların temiz bir Mersin’de uyanmaları amacıyla sabah akşam çalıştıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Temizlik Şefi Danyal Güngör; “Bayramın birinci günü özellikle kurban kesim yerlerinin etrafında personelimiz aktif olarak çalıştı. Etrafa atılan atıkları hemen aldık, bertarafını yaptık. Vatandaşlarımız eve çekildikten sonra gece saat 24.00’ten itibaren arazözlerimizi ilçe merkezlerine gönderiyoruz, sürekli yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Mersinimizi tertemiz, yaşanılabilir bir kent haline getiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Halkımızdan da beklentimiz kentimizi el ele temizleyelim” dedi.

Park ve Bahçeler ekipleri de temizlik için seferber oldu

Park ve Bahçeler Dairesi’nin 180 kişilik ekibi ise yeşil alanlarda, sahillerde ve parklarda yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, 23 bakım onarım aracıyla Hüseyin Okan Merzeci, Akbelen, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, İsmet İnönü ve Turgut Özal Bulvarları ile Kuvayi Milliye Caddesi, D-400 karayolu ve İstiklal Caddesi gibi noktalarda temizlik ve sulama çalışmaları yürüttü.

“Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz”

Bayram boyunca yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Yapısal Elemanlar Tasarım Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, “Bayram boyunca, 180 kişiden oluşan ekibimizle sorumluluk alanlarımızdaki park, yeşil alan, cadde, bulvar, refüjlerde gerekli temizlik çalışmalarımız, sulama çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışıyor. Sulama işlerimizi genellikle ya günün erken saatlerinde ya da geç saatlerinde yapıyoruz. Bunun en önemli sebebi bitkilerin yanmaması ve sulama yaptığımız alanların ıslak kalmaması. Sulamalarımızı gerek otomatik sulama sistemleriyle, gerek arazözlerimizle düzenli olarak yapıyoruz. Çalışmalarımızla vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını ve güzel bir bayram geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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