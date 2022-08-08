Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Kızkalesi'nde konser verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Kent Orkestrası, kenti ezgilerle dolduruyor. Yaz boyunca birçok noktada konser veren Kent Orkestrası, bu kez de Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen ‘Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı’ Kızkalesi sahilinde start vermişti. 17 erkek, 12 kadın takımının kıyasıya mücadele ettiği, Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve Ukrayna’dan da sporcuların katıldığı turnuvaların akşamında Kızkalesi sahilinde, Büyükşehir Kent Orkestrası sahne aldı. Pop müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konserde hem Mersinliler, hem de tatil için Mersin’e gelen vatandaşlar keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

“Dolu dolu eğlendik”

İngiltere’den tatil için Kızkalesi’ne gelen Emrah Tereci, gün içinde voleybol turnuvalarını izleyip, akşam da konser etkinliğine katıldığını ifade ederek, “Çok güzel. İlk defa böyle bir eğlence yaşıyoruz. Dolu dolu eğlendik. 2 günümüz daha var. İnanamıyorum, her şey muhteşem” dedi.

Adana’dan tatil için gelen İclal Ekici de “Çok güzel. Çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne. İnsanları bu kadar mutlu ediyor, bu kadar eğlendiriyor. Çok güzel bir başarı, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Marina Akustik Sahne’den de ezgiler yükseldi

Büyükşehir’in Kültür Park’ta Cuma ve Cumartesi akşamları düzenlediği “Akustik Konserler” kapsamında Marina Akustik Sahne’de gerçekleşen konserlere katılan Mersinliler de, canlı müzik eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Marina Akustik Sahne’de 19.00’da DJ performansı ile başlayıp 21.00-23.30 saatleri arasında devam eden konserlerde, her yaştan Mersinli aynı şarkılarda bir araya geliyor. Büyükşehir’in ücretsiz konserleri ile hem yerel müzisyenlere katkı sağlanıyor, hem de Mersinliler müziğe doyuyor.

Büyükşehir’in eş zamanlı konser programı arasında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu da Silifke ilçesinde Çaltıbozkır Lavanta Hasat Toplama Şenliği’nde etkinliğe katılan vatandaşlar için, keyifli bir konser verdi.