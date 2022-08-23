Mersin Büyükşehir Belediyesi, memnuniyet verici yol çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinde cadde ve bulvarların kalite düzeyini arttırmaya devam ediyor. Tarsus’ta oldukça yoğun şekilde kullanılan Kaleburcu Caddesi’nde MESKİ ekiplerinin içme suyu hatlarını yenilemesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından bozuk zemin freze makinasıyla kazınarak zemin yenilendi ve sıcak asfalt ile kaplandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezlerinde oldukça yoğun şekilde kullanılan cadde ve bulvarların kalite düzeyini arttırmaya devam ediyor.

Kent genelinde başlattığı asfalt atağını tüm hızıyla sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta da onlarca noktada cadde ve bulvarları yenilemeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Ömer Nazmi Caddesi’nden Veysel Çavuş Caddesi’ne, Celal Bayar Caddesi’nden İbn-i Sina Caddesi’ne, Hürriyet Caddesi’nden Mücahitler Caddesi’ne, Gazipaşa Bulvarı’ndan Yüzbaşı Yaşar Caddesi’ne kadar birçok noktada memnuniyet verici çalışmalara imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Trafik akşının yoğun olduğu Kaleburcu Caddesi yenilendi

Tarsus’ta Gaziler Mahallesi ile Bağlar Mahallesi’nin sınırını oluşturan ve kent merkezinde kuzey-güney hattında trafik akışının oldukça yoğun olduğu yollardan biri olan Kaleburcu Caddesi’nde, önce MESKİ ekipleri tarafından içme suyu hatlarında yenileme işlemi uygulandı. MESKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından, Kaleburcu Caddesi’nin bozuk zemini freze makinasıyla kazındı. Zemini yenileyen Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve bakım ekipleri, 1.100 metre uzunluğundaki caddeyi sıcak asfaltla kaplayarak konforlu geçiş yapılır duruma getirdi.

Muhtar Altundağ: “Hem içme suyuna, hem de güzel bir yola kavuştuk”

Bağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Altundağ, Kaleburcu Caddesi’nde uzun yıllar kapsamlı bakım yapılmadığını belirterek, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve çalışan bütün emekçilere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, Başkanımız inşallah daha güzel hizmetlere de imza atacaktır. Yıllardır Bağlar Mahallesi’nde ana arterde su hatlarını ve borularını değiştirmemişlerdi. Vahap Başkanımızın sayesinde hem içme suyuna, hem de güzel bir yola kavuştuk” dedi.

Toroslar Halkkent’te 1470 metrelik yol yenilenerek kullanıma açıldı

Ekipler ayrıca, Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde 400 metre, Hızır Reis Caddesi’nde 570 metre ve Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi’nde 500 metre olmak üzere, toplam 1470 metre uzunluğundaki yolu da yeniledi. Sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Birçok noktada özellikle altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollarda çalışma yürüten ekipler, bozuk zeminin kazınması ve asfalta hazırlık faaliyetlerinin ardından, sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Mersin’i sorunsuz ve konforlu yol ağına kavuşturmak için bir yandan asfalt çalışması yürütürken, bir yandan da yol iyileştirme ve bakım onarım faaliyetlerini plan ve program dahilinde sürdürüyor.