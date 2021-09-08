''Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yıldızı yükselen bir belediye''

Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde vatandaşlarla buluşup, taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Seçer, “Çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Bizleri izlemeye devam edin” dedi.

Belediyeciliğin sadece betondan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Seçer, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini belirtti. Seçer, “Belediyecilik, bizim açımızdan halka temas etmek, halkın derdiyle dertlenmektir” dedi.

Başkan Seçer, gün sonunda Kanal 33, Sun RTV, İçel TV ve Koza TV’nin ortak yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Metro projesi hakkında konuşan Başkan Seçer, “Şu anda yaklaşık olarak 1 milyar lira civarında bir bono ihracı yapacağız. Temeli de 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz. Tabi bu prosedürün uzamaması lazım. Yer teslimi olacak, ilk finansman sağlanacak, firma şantiyesini kuracak, gerekli alet edevatını getirecek. Biz de ilk kazmayı vuracağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerine çıkarma yaptı. Her iki ilçede de mahalle ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinleyen ve esnafı ziyaret eden Seçer, “Bizim belediyemizin anlayışı Kaledran’dan Tarsus’a, Yenice’ye, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar insanları bir arada kardeşçe yaşatmak, herkese eşit hizmet götürmektir” dedi. Başkan Seçer, Mersin için büyük önem taşıyan Metro projesinin temelini 29 Ekim’e kadar atmayı planladıklarını söyledi.

İlk durak Aydıncık oldu

Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden ve halkla iç içe olmayı sürdüren Başkan Seçer’in ikinci bölge ziyaretleri Aydıncık ilçesi ile başladı. CHP Aydıncık İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden ve partililer ile bir araya gelen Başkan Seçer, kahvehanede oturan vatandaşlar ile selamlaştı ve ardından esnaf ziyaretine yaptı. Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan’a yeni görevinde başarılar dilemek için de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Seçer, ardından Bozyazı’ya geçti. Başkan Seçer’e ziyaretlerinde CHP Aydıncık İlçe Başkanı Abdullah Servili, CHP Bozyazı İlçe Başkanı Baykal Arıdeniz, CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Seçer, Gözce’de davul zurna ile karşılandı

Bozyazı ilçesinde ilk olarak Gözce Mahallesi’ne uğrayıp davullar, zurnalar ve çiçeklerle karşılanan Seçer, kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledi. Başkan Seçer’i Çamlıyayla ilçesinden öğrenciler ve öğretmenleri görüntülü arayarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “İlk Çantam” projesi kapsamında kendilerine ulaştırdıkları kırtasiye seti için teşekkürlerini iletti. Başkan Seçer de miniklere yeni eğitim-öğretim dönemlerinde başarılar diledi. Ardından Tekeli ve Tekman Mahallelerine geçen Başkan Seçer, vatandaşlar ile selamlaşıp sohbet etti.

Seçer kadınlarla birlikte sıkma yaptı

Programına CHP Bozyazı İlçe Başkanlığı ziyaretiyle devam eden Seçer, partililerle bir araya gelerek, sohbet etti, sorunları yerinde dinledi. Sıkma pişiren kadınlar ile de sohbet eden Seçer, onlarla birlikte sıkma yaptı. Ardından esnafı da ziyaret eden Seçer, dükkanları tek tek gezdi ve esnafa ‘Hayırlı işler’ diledi. Başkan Seçer’in Bozyazı ilçesindeki son durağı ise Çopurlu Mahallesi oldu. Çopurlu Mahallesi’nde halk toplantısı gerçekleştiren Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlatıp, vatandaşların taleplerini dinledi.

“Büyükşehir’in görevi yerleşim yerlerindeki yangınları kontrol altına almak”

Aydıncık ziyaretinde bölgede yaşanılan yangın afetine ilişkin konuşan Başkan Seçer, ilçede yangın döneminde maddi hasarlar meydana geldiğini ve hayvanların telef olduğunu hatırlattı. Söz konusu afette tek tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Seçer, yangının başladığı andan itibaren bölgede olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, hem kanunun bize yüklediği görevi yapmak hem de aslında görevimiz olmayan ama ihtiyaç halinde yardımcı olabileceğimiz orman teşkilatına katkı sunmak için yangın bölgesine geldik. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye biriminin görevi yerleşim yerlerindeki yangınları kontrol altına almak, oralara müdahale etmek. Orman İşletmesi’nin görevi, orman içerisindeki yangınlarla mücadele etmek. İmkan dahilinde belediyeler Orman İşletmesi’ne yardımcı olabilir; ona araç takviyesi, insan takviyesi, arazözle su desteği sağlayabilir. Ya da tam tersi bir yerleşim yerinde çok büyük bir yangın çıkmıştır, bu yangını itfaiye kontrol altına almakta zorlanıyordur, Orman İşletmesi özellikle ormana sınır yerlerde yangının ormana sıçramaması için belediyeye destek olma durumundadır. Bu ayrıntıyı niye verdim? Bu felaketlerin yaşandığı dönemde Türkiye’de bu çok tartışıldı. En üst makama kadar, Cumhurbaşkanlığı’na kadar, Bakanlığa kadar, Büyükşehir Belediye Başkanlarına kadar bu konu tartışıldı. Şimdi bu bilgilerin ışığında Aydıncıklı olarak, burada yangın sırasında gerçekleşen olayların birebir şahidi olarak, hangi kurumun görevini yaptığını, yapmadığını ya da az yaptığını, çok yaptığını sizler gördünüz. Bu konuda benim kendi kurumuma övgü dizmemim bir anlamı yok. Zaten kurumum görevini yapmışsa ‘Güneş balçıkla sıvanmaz’. Sen istediğin kadar kurumunu öv, ortada bir felaket varsa bunu güzel sözlerle telafi edemezsin. Ben bunu halkımıza bırakıyorum.”

Seçer, yangının çıktığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin seferber olduğunu hatırlatarak, “Ben de geldim. 24 saat esaslı yangın sona erene kadar, en üst kademeden burada koordinasyonda görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımızla beraber yangının kontrol altına alınması, yerleşim yerlerinde ve ormandaki yangınla mücadeleye katkı sunma adına görevimizi yerine getirdik” dedi.

“Bizleri izlemeye devam edin”

Belediyecilik hizmetleri açısından yönetime geldikleri günden bu yana çok ciddi mesafe aldıklarını da söyleyen Başkan Seçer, vatandaşlardan Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarını izlemelerini önerdi. Seçer, “Çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz işimizde, projemizde, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belediyemiz söylediğim gibi başladığımız günden bugüne kadar baktığımız zaman muazzam bir düzene girdi. Yol hizmetlerinden alt yapı hizmetlerine, sosyal politikalara, tarım hizmetlerine kadar çok daha güzel projeler peşi sıra gelecek. Bizleri izlemeye devam edin” diye konuştu.

Başkan Seçer, Tekeli Mahallesi’nde yaptığı konuşmada, “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi kapsamında Anamur’da yapılacak olan küçükbaş hayvan dağıtımı hakkında bilgiler verdi. Kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmenin önemine değinen Seçer, “Biz Mersin’i böyle kalkındırırız. Herkesin eli iş tutacak, ekmek tutacak. Terörü böyle önleriz. Silahları kuşanıp insanlarla kavga etmek, çatışmak değil; herkes çalışacak, üretecek, çocukları eğitim görecek. Ne kavga olur, ne bölünme olur, ne parçalanma olur, ne şiddet olur, ne nefret olur. Birbirimizi seveceğiz” dedi.

“Bizim belediyemizin anlayışı herkese eşit hizmet götürmek”

Yönetimde herkese eşit hizmet götürme anlayışına sahip olduklarını söyleyen Seçer, “Bizim belediyemizin anlayışı Kaledran’dan Tarsus’a, Yenice’ye kadar, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar insanları bir arada kardeşçe yaşatmak, herkese eşit hizmet götürmek. Herkesin yolunu yapalım. Herkesin içme suyu şebekesini yapalım. Muhtarlarımız burada. Bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız var. Bu arada ihtiyaç sahiplerine her alanda yardım var. Gıda yardımı da, sıcak yemek yardımı da, evde bakım var, evde sağlık var; Anamur’da, Bozyazı’da bu yıl hizmete başlattık onları. Bana diyemezler ki; ‘Başkanım, bürokratlarınız köylerimizin daha önceki seçimlerde kullandığı oydan dolayı ayrımcılık yapıyor. Sana oy vermeyen vatandaşlara yardım yapmıyor ya da hizmet götürmüyor’. Bunu dedikleri anda ben bir eksik yaptığımızı düşünürüm ama onu diyeceklerini sanmıyorum. Bizim her görevlimiz, bürokratımız, en tepeden benden başlıyor; halkımıza ayrımcılık yapmadan hizmet yapmak zorundayız” diye konuştu.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çalışan belediyelerin başında geldiğini ifade ederek, “Hizmet alanının genişliği gibi koşullar altında Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerinde yani il sathında bilinçli, sistemli, etkin bir şekilde hizmetlerini yapıyor. Yol yapmak var, yol yapmak var. Yolu kaliteli yapmak var, ikinci sınıf yol yapmak var. Kaliteli alt yapı yapmak var, ikinci sınıf alt yapı yapmak var. Köprüyü 50 milyona yaptırmak var, aynı köprüyü 70 milyon liraya ihale etmek var. Yani kaliteli yol, hem de en makul fiyata yaptıracağım” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yıldızı yükselen bir belediye”

Doğru ve yerinde projelerle iyi hizmetler yaptıklarını söyleyen Seçer, “Belediye hakikaten yönetilir bir belediye oldu. Türkiye’de 30 Büyükşehir Belediyesi var. Bu belediyeleri herkes takip eder. Otoriteler de burada ne olduğunu bilir. Belediyecilik nasıl yapılıyor? Belediye gelen kaynağı nasıl kullanıyor? Yapılan işler, ihaleler ne? İhalelerin bedeli ne? Yapılan yolun kalitesi ne? Hepsini biliyor insanlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yıldızı yükselen bir belediye. Bu benim kendi kendime reklamım değil” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik bizim açımızdan halkın derdiyle dertlenmektir”

Belediyeciliğin sadece betondan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Seçer, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, “Belediyecilik sadece beton değil, belediyecilik yandaşlarla iş tutmak değil, belediyecilik halkın derdine deva olmak. Hastasının, fakirinin, fukaranın, çocuğunun, eğitim ihtiyacı olanın, herkesin yanında olmak. Bizim gözümüzde belediyecilik bu. Belediyecilik, bizim açımızdan halka temas etmek, halkın derdiyle dertlenmektir. İnşallah çok daha faydalı işler yapacağız. Çok daha güzel işler yapacağız. Bize Mersin halkı izin verdi, destek verdi. Dediler ki; ‘5 yıl bu belediyeyi sen ve kadron yönetsin kardeşim. Belediye Başkanı sensin, kadrolarınla beraber yönetin bu belediyeyi’. Biz zekamızı, enerjimizi, inancımızı, vatan sevgimizi, insan sevgimizi kullanarak en iyi hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Metro’da temeli 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz”

Başkan Seçer, gün sonunda Kanal 33, Sun RTV, İçel TV ve Koza TV’nin ortak yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplu ulaşımı da sosyal hizmet olarak gördüklerini ifade eden Seçer, Metro projesinin bu açıdan da önem taşıdığını söyledi. Başkan Seçer, Metro projesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Biz ihaleyi gerçekleştirdik. Bunu da açıkladık kamuoyuna. Şu anda yaklaşık olarak 1 milyar lira civarında bir bono ihracı yapacağız. Yani bono satışıyla gerçekleştireceğiz bunu. Temeli de 29 Ekim’e kadar atmayı planlıyoruz. Tabi bu prosedürün uzamaması lazım. Yer teslimi olacak, ilk finansman sağlanacak, firma şantiyesini kuracak, gerekli alet edevatını getirecek. Biz de ilk kazmayı vuracağız diye düşünüyorum.”

Merkezi hükümetle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Bakın bir Havaalanı Projesi hala bitmedi. Bunu vatandaş sorgulamalı. Yani Büyükşehir'in bir caddesi 1 ay gecikti diye Meclis’te kıyameti koparan ittifak Meclis üyeleri, havaalanı konusunda mikrofonu alsınlar da Meclis’te bana bir şey söylesinler. Antalya bağlantı yolu yıllar devam ediyor, daha bitmedi. Tarsus Kazanlı Sahil Bandı Projesi 15 bin insan burada iş, aş sağlayacağız, yatırım yapıyoruz, turizm tesisleri yapılacak… Yılan hikayesine döndü. Cumhur ittifakına mensup Meclis üyeleri Mersin Büyükşehir Meclisi’nde mikrofonu alsınlar, bu konuda bana bir şeyler söylesinler” diye konuştu.