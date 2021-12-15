Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekonomik yükü artan dar gelirli yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında sürdürdüğü örnek hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek, vatandaşların alım gücünün düştüğü bu günlerde ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Fırıncı esnafından alınarak, kentin dezavantajlı mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleşen dağıtımlar sayesinde vatandaşlar temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe ücretsiz ulaşma imkânı buldu.

Ekmeğin ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı haberini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek” cümleleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Hem fırıncı kazanıyor hem vatandaş

Ekonomik anlamda sıkıntıların yaşandığı ve son dönemlerde gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar nedeniyle zorluk çeken dar gelirli yurttaşın imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gelir düzey düşük mahallelerde başlayan ekmek dağıtımı, vatandaşları bir nebze olsa da rahatlatacak.

Projenin ilk dağıtımı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ücretsiz ekmek dağıtımı hem fırıncı esnafına hem de vatandaşa katkı sağlayacak. Her aileye 3’er ekmekten günlük toplam 3 bin adet olarak yapılan dağıtımlar, önümüzdeki günlerde farklı ilçe ve bölgelerde sayısı artarak devam edecek.

Halk Ekmek Mersin’de hala 1 TL

Un fiyatlarına gelen zamlarla birlikte ekmek fiyatlarının artmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi, zam oranını yansıtmayarak Halk Ekmek Büfeleri’nde ekmeği 1 TL’den satmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ekmeğe ücretsiz ulaşırken, dar gelirli vatandaşlar da alabilecekleri en ucuz fiyattan ekmek satın alıyor.

“Günlük 3 bin ekmek ulaştıracağız”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Aşhane sorumlusu olarak görev yapan Ergün Horuz, ücretsiz ekmek dağıtımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer öncülüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle ekonomik anlamda bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Ücretsiz ekmek dağıtımına başladık. Merkez ilçelerimizden başlayarak tüm ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın mutfak masraflarına destek olmak için her aileye 3’er ekmekten olmak üzere günlük 3 bin ekmek ulaştıracağız. Tabi ileriki günlerde bu hizmetimiz genişleyerek devam edecek. Bu proje ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederken diğer taraftan da fırıncı esnafımızın yanında olacağız” dedi.

“İnsanlar perişan; zam zam zam”

Özgürlük Mahallesi sakinlerinden Leyla Kiper, ücretsiz ekmek dağıtımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum yardımların. İnsanlar perişan; zam zam zam. Allah razı olsun, mutlu olduk” diye konuştu.

Vatandaşlardan Güllü Polat, “Allah kabul etsin inşallah. Allah bu felaketleri üstümüzden kaldırsın inşallah. Sizin de ellerinize sağlık, sağ olun, Allah daha çok versin. İnşallah üstümüzden kalkar bu pahalılıklar. Elimizden gelen bir şey yok” dedi.

“Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ekmeği alması zor oluyor”

Suzan Yaman, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ücretsiz ekmek hizmeti için teşekkür ederek, “Allah yardımcısı olsun, başarılar diliyorum. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ekmeği alması zor oluyor. Hele de çocuklar geldiği zaman daha da zorlaşıyor geçim. Allah yardımcımız olsun, ne diyelim?” ifadelerini kullandı.

“Daha hiçbir Belediye Başkanından görmedik biz böyle dağıtımı”

Ekmek dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Hamiyet Yaman, “Ekmek bulamıyoruz, açız. Bir emekli aylığı hiç yetmiyor. Mağduruz, hastayız. Kocam da ben de çok mağduruz. Bütün millet öyle. Hepimiz öyleyiz. Her şeye ihtiyacımız var. Daha hiçbir Belediye Başkanından görmedik biz böyle dağıtımı. Başkaları getiriyor ayrım ederek dağıtıyorlar. Bunlar herkese dağıtıyor ayrım etmeden” dedi.

“Ekmeğe gücümüz yetmiyor inanın”

Daha öncesinde kendilerine un dağıtımı da yapıldığını söyleyen Nurseven Yaman, “Allah işini gücünü rast getirsin. Her hamur yoğurmada kendine dua ediyorum. Bugün de ekmek göndermiş. 1 ekmek 1 ekmek fakir için. Ekmeğe gücümüz yetmiyor inanın. Alamıyoruz, emekliyiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Dilek Duman da Büyükşehir’in dağıtımlarından memnun olduğunu belirterek, “Çok güzel bir şey. Bir tek ekmek değil bir sürü şey dağıtıyor. Çocuklarımıza süt dağıtıyor, un verdi kaç sefer çok memnunuz” diye konuştu.